【行山】鄧伊婷輕鬆行山變行澗　讚雙潭石澗好玩但提醒有危險

TVB女藝人鄧伊婷今日在Instagram分享，她到港島大潭水塘行山。原本大潭水塘只是簡單的行山路線，但鄧伊婷回程時突然改路線，增加難度，改走雙潭石澗。她提醒行澗雖然好玩，但危險性比行山高，一定要小心及做足準備。

從鄧伊婷分享的照片見到，她穿上Sports Bra，露出纖腰，配上Leggings，盡顯修正美腿，但她腳下所穿的只是普通運動鞋。她在留言中透露，本身打算去大潭水塘散步，但回程時突然去了行雙潭石澗。

【鄧伊婷分享行山郊遊照片】

雙潭石澗位於大潭副水塘下游，是一條連接大潭副水塘及大潭篤水塘的天然澗道。坊間的行澗介紹普遍指，雙潭石澗是入門級的門線，在行澗範疇中算是簡單易行，路程亦不長。不過，行澗路線濕滑，很多時需要攀爬，手腳並用，難度比環大潭水塘的馬路高得多，不適合行山的新手。

鄧伊婷亦在留言提到：「手腳並用，爬滑上落。雖然幾好玩，不過都幾危險。如果大家去記得做好準備呀！首先要有一對爬山鞋。」除了今次行澗之外，她在月中都有分享行大東山的經歷。

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