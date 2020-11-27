【歐霸】摩連奴笑言愛將吃了「誠實豆沙包」　憶馬勒當拿暖心鼓勵

英超「一哥」熱刺在歐霸盃分組賽，主場4球大破盧多格德斯，出線在望。熱刺中場哈利雲克斯轟入一記遠程金球，球迷們當然對世界波讚好，可惜主帥摩連奴竟然「有位入」，「批評」雲克斯太過誠實。

熱刺主場對保加利亞的盧多格德斯，半力出擊下，在卡路士雲尼斯奧斯連下兩城，加上哈利雲克斯及盧卡斯莫拉各建一功，4球輕取對手全取3分，4戰得9分，出線形勢不俗。

雲克斯遠射建奇功 熱刺主場4球輕取盧多格德斯

雲尼斯奧斯今仗梅開二度，是熱刺的贏波功臣之一。（路透社）

周四深夜歐霸盃焦點賽果：

+ 3 + 3 + 3

哈利雲克斯在下半場轟入一記遠程世界波，離門53.7碼大腳直射笠死對方門將，使不少球迷拍案叫絕。雲克斯賽後按受訪問時稱對入球相當興奮，並坦言當時看見加里夫巴利正在走位，他的初衷希望傳給「大師兄」，卻誤中副車笠死門將得手。

雲克斯今仗攻入世界波，賽後直言原本並非希望笠死對手。（Getty Images）

雲克斯美麗的誤會，由長傳變成入球，摩連奴對雲克斯甚有「微言」，笑言他「食咗誠實豆沙包」，「他（雲克斯）是個誠實的孩子，但我感到不太高興，他應該說：『我早有預謀，仲想攞普斯卡斯獎。』」

哈利雲克斯世界波片段：

Harry winks deserve 2020 puskas pic.twitter.com/nkbSp7lIeX — sam (@thfcsaam) November 26, 2020

摩連奴近期爆笑IG Post：

+ 4 + 4 + 4

一代球王馬勒當拿猝逝的消息震驚球壇，二人甚有交情，摩連奴直言世人必定不會忘記馬勒當拿，言談間難掩懷念之情，「我與馬勒當拿私交甚篤，當我遇上落敗時，他也會特意致電，因為他知道我在困難時需要別人幫一把，他時常說『不要忘記你是最好的』等說話去鼓勵我，我已經十分掛念他。」

摩連奴與馬勒當拿的關係不錯，馬勒當拿經常主動協助摩帥走出難關。（資料圖片／Getty Images）

馬勒當拿經典金句：

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英超第10輪直播賽程（按圖放大）：