【英超】列斯聯激戰愛華頓全取3分　不勝之師西布朗終開齋

有列斯聯的比賽，一定有激情。 上仗英超主場對阿仙奴不幸三度中楣中柱未能全取3分，列斯聯今周作客實力不弱的愛華頓，繼續全攻型踢法，雙方合演一場精彩對攻戰，最終靠中場拉芬夏一記遠射一箭定江山。 另一邊廂，兩支賽前尚未贏波之師對陣，西布朗同樣靠一記冷箭擊倒錫菲聯。

愛華頓與列斯聯甫開賽已輪流鬥攻，互有埋門，惟射門不是欠缺一點準繩，未能命中目標，便是被雙方表現神勇的門將撲出，即使皮球進入網窩，尚有最後一道屏障阻礙——VAR（視像助理球證）。

今季多次受惠VAR判決的愛華頓，今仗再無幸運之神眷顧，25分鐘先有哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）的入球被VAR 指入球越位在先，判入球無效，42分鐘李察利臣近門破網，再因隊友越位在先同樣被推翻。

列斯聯上半場多達13次射門，創下今季英超半場射門紀錄，最接近一次來自曼城借將積夏里遜（Jack HARRISON）42分鐘近門頭槌，皮球大力省中門楣，繼續阻擋他們開紀錄。此子早前已有一次近門施射，被愛華頓守將賓葛菲特（Ben GODFREY）門前護空門。

列斯聯的努力，終於靠拉芬夏獲得回報。（Getty Images）

【愛華頓VS列斯聯圖輯】（按圖放大）

雙方全場創38次攻門

下半場兩軍繼續進攻，當班福特（Patrick Bamford）65分鐘的入球再次被判越位，列斯聯以為再次無運，他們未有放棄，79分鐘由近仗狀態甚勇的中場拉芬夏禁區頂起腳直飛「網仔」，比克福特身手再好亦只能目送皮球入網。

今仗雙方多達38次射門，只有這球成功入網，兩個門將均有上佳演出，愛華頓門將比克福特有5次撲救，列斯聯門將梅斯利亞（Illan MESLIER）更有8次，是贏波另一重要功臣。

愛華頓全失3分後，仍以16分排第六位，可是近5仗4度落敗，季初一度出現的無敵氣勢似已是很久遠的事。列斯聯全取3分後，以14分升上11位。

【英超】曼城連續3季5球大勝般尼 馬列斯連中三元

西布朗開齋 錫菲聯危機深重

榜尾大戰西布朗主場對錫菲聯，兩支不勝之師對碰之下，西布朗開賽初段憑年輕中場干拿加歷查（Conor GALLAGHER）在禁區頂遠射得手，取得個人英超首個入球，並為球隊一箭定江山，取得重返英超後首場勝仗，全取3分後以6分升上第17位。

相反，上季升班後表現突出的錫菲聯，已寫下5連敗，今季10仗1和9負只得1分，護級形勢十分惡劣。

周六英超第10輪戰果（按圖進入）：

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：