英超│曼聯半場落後修咸頓兩球　卡雲尼後備上場入兩球一助攻反勝

曼聯周日（29日）英超作客修咸頓，4000萬英鎊中場雲迪碧克首次正選上陣。修咸頓半場領先兩球，但曼聯半場換入卡雲尼，這名烏拉圭射手盡顯身價，攻入兩球亦交出一次助攻，助「紅魔」以3：2反勝「聖人」。

開賽7分鐘，阿歷士迪尼斯直線送格連洛特一程，後者更扭過修咸頓門將，但修正不及急忙之下近門抽出界，浪費良機。般奴費南迪斯16分鐘於禁區，接應隊友傳送後無太多選擇，最後選擇起腳，省中對手守將後中柱彈出，只能得到一個角球。

迪基亞受傷退下火線。（Getty Images）

曼聯在比賽初段雖然控球較多，但先入球的卻是主隊。23分鐘，禾特普斯開出角球，碧拿歷克在小禁區被兩名曼聯球員夾擊下一頂入網。「聖人」入波後4分鐘，獲加彼德斯的射門省到迪尼斯中柱彈出。

雲迪碧克首度於英超正選。（Getty Images）

「紅魔」30分鐘差點就追成平手，但般奴費南迪斯近門一射被麥卡菲擋出，葡萄牙中場再補一腳再次麥卡菲被擋出。修咸頓力保不失，3分鐘後就憑禾特普斯罰球得手。「聖人」半場領先兩球返更衣室。

費南迪斯入球助曼聯拉近紀錄。

卡雲尺後備上陣成為贏波功臣。（Getty Images）

曼聯半場由甸恩軒達臣入替似乎有傷的迪基亞把關，又以卡雲尼換入格連活特。費南迪斯59分鐘接應卡雲尼傳中，控球、轉身、射門一空呵成，麥卡菲今次終於「投降」，「紅魔」追近紀錄。

卡雲尼換入後除了助攻之外，這名烏拉圭射手74分鐘在門前「執雞」得手，為曼聯追成平手。這名烏拉圭射手在92分鐘，接應拉舒福特的傳中一頂入網，助「紅魔」以3：2反勝。

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