F1巴林站｜安全車領咸美頓過終點　Racing Point痛失車隊榜第3位

F1巴林站周日（29日）舉行正賽，但一開始就發生重大意外。想不到暫停逾45分鐘後，比賽重開因Racing Point的史杜爾（Lance Stroll）反車而出動安全車，比賽完結前3圈又見佩雷斯（Sergio Perez）引擎着火退賽，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）在安全車引領回到終點，連贏5站。 多得佩雷斯退賽，紅牛車手艾邦（Alex Albon）得季軍，這個第3隨時成為「續命丹」。

咸美頓起步後彈出，但其他車手爭位激烈，哈斯的哥桑（Romain Grosjean）出3號彎Cut線時，後轆被艾法托利的基亞特（Daniil Kvyat）撞到，法國車手的戰車失控衝出跑道，撞到金屬圍欄後爆炸，哥桑奇蹟走出火海，送院後手腳有輕微燒傷，實屬不幸中的大幸。

【F1】哥桑遇近年最恐怖爆炸意外 及時逃離火球保命 全靠生死五秒

哥桑遇上恐怖意外，奇蹟逃出生天。（網上圖片）

由於要清理現場，紅旗維持了近一個小時，比賽終於重開，但就在8號彎再有意外出現，史杜爾入彎時被基亞特撞到反車。雖然第一次意外並非基亞特的錯，但這次俄羅斯車手攝入彎心釀成意外，因而被罰10秒。

賽事重開不到半個圈，史杜爾反車。（美聯社）

巴林站前十：

+ 4 + 4 + 4

史杜爾反車引發了安全車，比賽重開後，咸美頓順利帶出，戰至50圈，咸美頓、韋斯達賓（Max Verstappen）及佩雷斯似乎會順利回到終點，但到第54圈佩雷斯賽車開始冒煙，最後更起火，佩雷斯於10號彎附近停低，再次引發安全車。

最後咸美頓在安全車引領下，以第一名回到終點，韋斯達賓得亞軍，艾邦「冷手執個熱煎堆」，多得佩雷斯壞車退出得到季軍。Racing Point今站未得任何分數，讓今站得第4、第5的麥拿侖爬頭升上第3位。

佩雷斯欠運，比賽末段失去了季軍。（網上圖片）

今站季軍艾邦今年表現一般，排位賽表現長期不及「韋少」，而且正賽表現以紅牛水平而言亦是差勁，雖終打破「頒獎台荒」兩度得季軍，但6次前十不入，紅牛今年大部分得分都是由韋斯達賓所得。

佩雷斯退賽，Racing Point車隊榜跌落第4位。（網上圖片）

F1車隊積分榜：

+ 4 + 4 + 4

外界傳出，艾邦有可能在季後被「革扯」。不過，因「二隊」今年改名艾法托利變得更獨立之後，紅牛未必由艾法托利中揀人，觀乎現時車手市場，非紅牛「親生仔」的就只有佩雷斯及Racing Point後備車手侯根保（Nico Hulkenburg）。

佩雷斯早已明言紅牛是留在F1的唯一希望，F2時又跟紅牛現時話事人漢拿（Christian Horner）共事過，紅牛亦極力想挑戰平治的霸主地位，實在需要一個有實力的車手。

不過，隨艾邦得到第3後，車隊話事人漢拿再度重申，「會先給艾邦一個機會」，又認為他每場都有進步，今戰表現成熟，似乎會等未來兩場後才會再作決定。艾邦於試車時炒車，最終得到第3名，有如找到了「救命稻草」，但能否捉得緊，就要看最後兩場的表現了。

重溫哥桑意外：

F1最後2站賽程（按圖放大）：