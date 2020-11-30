【馬勒當拿逝世】小保加主場悼念球王　阿根廷聯賽盃易名致意

馬勒當拿突然離世，阿根廷舉國哀悼。兩支馬勒當拿在球員時代效力過的球隊，小保加及紐維爾舊生在阿根廷聯賽盃對壘，老牌球會小保加為悼念馬勒當拿，特意作出不同安排，小保加球員入球慶祝時，一個舉動令球王女兒痛哭。

馬勒當拿日前離世後，阿根廷總統宣布全國哀悼3日，球圈當然有舉動向球王致敬，在10月底開賽的首屆阿根廷聯賽盃，決定易名為「馬勒當拿盃」。恰好兩支馬勒當拿曾經效力的球會，小保加與紐維爾舊生在今仗對壘。

小保加及紐維爾舊生球員齊齊穿上印有馬勒當拿剪影的阿根廷球衣。（路透社）

主場出擊的小保加，在無人的看台放置兩張巨型海報，其中一張寫上西班牙文的「感謝」（Gracias），兩軍球員及球證們皆穿上印有馬勒當拿剪影的阿根廷球衣，在中圈放置一張馬勒當拿親吻世界盃的相片，在中圈海報展出一張「#DiegoEterno」，寓意馬勒當拿的精神長存。除此以外，小保加眾將的球衣名字，全數換上馬勒當拿的名字，主隊同時邀請球王女兒Dalma，在馬勒當拿的專屬包廂中觀看球賽，亦有一幅馬勒當拿的海報。

小保加眾將入球慶祝時，一同向馬勒當拿致意，這舉動令馬勒當拿女兒相當感動。（路透社）

小保加不同悼念馬勒當拿的儀式：

+ 4 + 4 + 4

小保加今仗淨勝紐維爾舊生兩球，上半場由卡東拿（Edwin Cardona）梅開二度，協助小保加再取勝仗。卡東拿在禁區頂罰球建功打開紀錄後，眾將齊齊走向場邊，接過一件馬勒當拿的球衣，並一同拍手向球王致敬，Dalma看到這個慶祝時，情緒相當激動痛哭。

馬勒當拿女兒Dalma在父親的包廂內觀看球賽。（路透社）

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.



💙💛💙pic.twitter.com/i7ScvTQcAh — Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020

另外，馬勒當拿曾效力的拿玻里，主場4球大破羅馬，其中隊長恩斯治尼為該支那不勒斯球會揭開大勝的序幕，他在入球慶祝時特意拿出一件馬勒當拿的拿玻里球衣，向球會傳奇致敬。拿玻里主場同樣放置一張馬勒當拿的海報，恩斯治尼開賽前特意在海報前獻花致意。

【馬勒當拿長眠之所】（按圖放大）

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）