行山｜露營熱潮！山友霸佔直升機坪露營　塔門東龍島變「難民營」

東龍島上營貼營，塔門草地如難民營，在不能外遊之下，愈來愈香港市民走到郊野，享受露營的樂趣。香港山藝協會近日在Facebook分享照片，有山友更在直升機坪上露營，山藝教練梁梓浩（Sunny）認為這樣有機會阻礙直升機的救援行動，呼籲山友在合法地方露營，愛惜郊野地方，帶走垃圾，請勿燒地。

從香港山藝協會分享的照片所見，有幾名山友在直升機坪紮營，架起天幕。協會的山藝教練Sunny表示，這是朋友傳來的照片，他們呼籲露營人士不要在直升機坪露營，因為這樣做或會影響直升機的山野拯救行動。

【香港山藝協會撰文講述直升機坪露營事件】

新冠肺炎疫情期間，市民不能外遊，紛紛到郊外露營，而且漁護署封閉了41個位於郊野公園內的官方營地。撇除要收費的私人營地，市民可選擇的露營地點不多，令到市民「瓹窿瓹罅」去露營。Sunny亦留意到這個情況，他說：「去年人流都勁，近幾年人數倍增，只不過今年的人流集中在一些地方。」

現時最熱門的露營勝地是東龍島及塔門，每逢周末假期，兩個小島上的空地都紮滿營帳。Sunny說：「我聽過，你的營帳落了營釘後，旁邊的營帳是可以跟你分享營釘的，兩個營是可以緊貼到這樣！」Sunny表示不會在假期去露營，他說：「一見到難民營那樣，我已經不會再去了。那兩個地方那麼出名，你還會去嗎？我就不會去。」

【在上月的長假期，東龍島有很多人行山露營】

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眼看露營人潮迫爆東龍島及塔門，Sunny表示體諒，他說：「大家都屈了一整年，什麼地方都去不到。」他認為與其叫人不要去露營，倒不如教識大眾「錫住個場」，遵守露營的禮儀。他特別提到東龍島的垃圾問題，呼籲遊人將垃圾帶回市區處理，他感嘆：「每個人拿一點走，其實不是很多。你有本事拖住很多東西入去，為何又不能將所有東西帶走？」

疫情下東龍島人滿為患 網民貼碼頭垃圾遍地照片超驚嚇

網民Pauline Chan昨日在facebook行山群組上傳一張於周五（27日）拍攝東龍島公眾碼頭垃圾遍地的照片（行山人士提供圖片）

Sunny提醒露營人士不要在地面上直接生火。他說：「可能看外國電影，入面的人會找石頭圍住，之後起營火，但你玩完之後有沒有還原？而且這樣會對地面造成永久傷害。」

Sunny還提到，希望露營人士注意聲量，尤其晚上11時後，請保持安靜。他說：「不要玩到半夜兩、三時，甚至通宵達旦，因為很影響其他人。我試過很多次，有人飲醉酒唱歌，你去叫他們靜一點，但他們都醉了，根本靜不下來。」

他表示郊外寧靜，營地十分應聲，你做一些很小的動作，例如拉拉鏈，已經可以很嘈雜。他續說：「很多人不知，營帳是不隔音的。我聽過很多次，有人在露營時求愛，有人推銷保險，聊天時很大聲。其實以前未關營地時，已經有這些情況。有人露營時會去唱卡啦OK，還有看電影，全部我都親歷其境。」

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為了享受人少的環境，有些市民會冒犯法的風險，到郊野公園的非指定地點露營。Sunny解釋：「法例上，在郊野公園內，只准在指定營區起營，公園其他地方連起天幕、拉橫額、任何有遮蓋的東西其實都不可以，但原來很多人都不知道。在燒烤場開天幕，其實都不可以的。」

為何那麼多人不清楚呢？Sunny笑言：「怪我們的山藝教育做得不好！我想這樣寫會幽默一點。我們教了那麼多年，都繼續有人這樣做，即是我們的（山藝）教育普及度不夠高。」