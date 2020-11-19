疫情下，不少市民喜歡到郊外郊遊及露營透透氣。其中塔門成了野餐露營熱點，惟在大批市民湧入下，令本在塔門生活的黃牛，生活空間銳減，亦令牠們的主要糧食——新鮮的草從此消失。黃牛在無草可進食下，改變了其飲食習慣，轉向到垃圾筒覓食。有見及此，有牛義工呼籲到訪人士應把垃圾帶離島嶼，亦不應再以人類的食物去餵黃牛。

牛義工Catson過往一直都有關心塔門牛的生活需要。她指出，在半年前發現塔門黃牛的飲食習慣有所改變，原因是塔門成了野餐露營熱點後，經常見到遊人留下的垃圾，例如口罩、紙巾及裝過食物的膠袋等。加上，現時政府放寬了30人的本地遊，遊人在草地上紮營，又會踩草，令草難以生長，促成現時草地「沙漠化」，大片綠油油景象不復再。

黃牛因此失去牠們主要糧食，遊人遺下的食物和垃圾，便成了牠們的唯一食糧。Catson表示，遊人將垃圾及剩食放在垃圾筒內，但由於垃圾太多，垃圾筒很快便滿瀉，他們便把垃圾放在地下。黃牛遂被垃圾筒的食物味道吸引，誘使牠們慣性到垃圾筒覓食。

黃牛不懂分辨物品是否可供食用，經常把含食物氣味膠袋當作食物，誤將其吞下。Catson指進食膠袋會影響到牠們的健康，「牛有四個胃，如果食了膠袋，或有機會卡住胃與胃之間的通道，亦有可能造成塞腸。長遠來說令牠們難以吸收營養，膠袋或會使牠們中毒，變相慢性自殺」。

她呼籲遊人在享受大自然同時，亦要將自己的垃圾帶到山下丟棄。此外，遊人亦不應餵牛吃人類的食物，露營或野餐時應盡量收起食物及膠袋，以免黃牛見到後誤食。她亦建議遊人離開前，應在紮過營的草地上澆上至少4至5公升清水，以滋養草地，令草得以再次生長。