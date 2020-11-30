【F1】哈斯哥桑至少停一場　薩基亞站替工祖父曾兩奪世界冠軍

F1哈斯車隊的法國車手哥桑（Romain Grosjean），周日（29日）於巴林站遇上嚴重意外，賽車撞欄後爆炸，奇蹟逃出生天，手腳都有輕微燒傷。 車隊周一（30日）宣布哥桑將會休息至少一場，巴西兩屆世界冠軍菲迪帕特（Emerson Fittipaldi）孫子比爾路菲迪帕特（Pietro Fittipaldi）將會於薩基亞站上陣。

哥桑於巴林站正賽首圈出3號彎Cut線，後轆與艾法托利的基亞特（Daniil Kvyat）的前轆發生碰撞彈起，法國車手的戰車失控衝出跑道，撞到金屬圍欄後爆炸，哥桑奇蹟走出火海，送院後手腳有輕微燒傷，實屬不幸中的大幸。

雖然法國車手於社交網站報平安，但雙手都因燒傷而包紮起來，復原需時，趕上今周比賽有一定難度，故哈斯話事人史坦拿（Guenther Steiner）周一到醫院探望哥桑後，表示決定讓該及法國車手休息「至少一場」。34歲的哥桑與哈斯今年合約到期，未能得到續約，極有機會來年離開F1，如果能於阿布扎比復出，將會是他的告別戰。

【F1】哥桑遇近年最恐怖爆炸意外 及時逃離火球保命 全靠生死五秒

哥桑在大火之中逃出。（F1官網）

比爾路菲迪帕特為哈斯後備車手，今年亦有隨隊出席大部分賽事，將會於以巴林站外圈組建而成的薩基亞站，首度出戰F1賽事。這名24歲巴西車手雖曾用2018及19年賽車測試，但今次將會是首度駕駛哈斯2020年賽車VF-20。

哥桑報平安，雙手包紮成「豬手」。（instagram @grosjeanromain）

比爾路菲迪帕特今周首戰F1。（Getty Images）

比爾路於鼙明表示，比起能有機會落場，更為哥桑安好感到高興，「雖然非最佳情況亮相F1」，但仍感謝車隊給他機會落場。

菲迪帕特為F1兩屆世界冠軍。（Getty Images）

巴林站前十：

+ 4 + 4 + 4

比爾路可謂來自賽車世家，祖父菲迪帕特於1970至80於出席144場F1，14次贏得分站冠軍，並於1972、74年兩度贏得世界冠軍，又曾贏過1989年Indy 500及Indy Car總冠軍。菲迪帕特家族曾有3名成員曾出戰F1，比爾路將會是第4名於車壇最高級賽事落場的菲迪帕特家族成員。

F1車隊積分榜：

+ 4 + 4 + 4

重溫哥桑意外：

F1最後2站賽程（按圖放大）：