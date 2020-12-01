【悼念馬勒當拿】美斯致敬Post破紀錄　巴塞炫耀捱轟刪Po

阿根廷一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）早前突然離世，終年60歲，巴塞隆拿的阿根廷球星美斯（Lionel Messi）於主場對奧沙辛拿一仗，入球後展露母會的10號球衣，向一代球王致敬。 巴塞隆拿於Twitter上載這張照片，不少人都因感動而讚好。不過，巴塞周二（12月1日）於網上表示照片打破紀錄，即時因炫耀被人唾棄，急忙刪走文章。

馬勒當拿11月底心臟病發離世，球壇都為痛失這名傳奇球星而感到哀傷。不少球隊、球員都用自己的方法去悼念一代球王。

馬勒當拿逝世．人物誌｜阿根廷人痛苦中的光 絕望階層永遠的英雄

最新消息驚傳馬勒當拿臨終前三天獨自留在房內。（路透社）

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）

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美斯亦不例外，在日前巴塞主場鬥奧沙辛拿一戰，在巴塞波衫下穿上一件紐維爾舊生的10號波衫，入波後脫去上衣，將舊生波衫展露出來，向曾為舊生球員的馬勒當拿致敬。

美斯向馬勒當拿致敬。（Getty Images）

馬勒當拿逝世︱86世界盃上帝之手一球成名 對英格蘭一扭五最經典

巴塞隆拿於Twitter表示，「向馬勒當拿致敬打破巴塞隆拿的社交網站紀錄」，但未得到網民讚賞，炫耀之舉更被不少球迷批評，巴塞出文之後一小時左右就刪走文章，但已被用家Cap圖散播。

巴塞刪走的Tweet。（網上圖片）

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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除了被網民口誅筆伐外，外國傳媒又指由於國際足協規定，美斯除波衫show舊生波衫舉動亦有可能令美斯及巴塞被罰，但據悉罰款最高只是3000歐元。

【馬勒當拿長眠之所】（按圖放大）

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小保加不同悼念馬勒當拿的儀式：