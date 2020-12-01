【限聚令】康文署再封場　足球、籃球等場地明日起關閉

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，政府明日起（2日）收緊社交距離措施，二人限聚令下，本來體育處所會繼續開放，隊際運動只能以二人小組進行。惟政府晚上最近公布表示，康文署隊際運動的免費及收費場地，明日（12月2日）起將暫停開放，直至另行通告。意味多數體育活動場地將再度關閉。

康文署公告指，明日（12月2）起暫停開放隊際運動的免費及收費場地，包括硬地足球場、草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、籃球場、排球場、投球場、手球場、曲棍球場及滾軸曲棍球場等，以免人群聚集，並會陸續關閉上述設施。部分康樂設施包括觀眾席、桌球設施等亦會關閉；並繼續暫停在室內設施進行舞蹈活動及繼續關閉部分康樂設施，包括燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地，直至另行通告。

體育場所在12月2日起再度關閉。（資料圖片）

公告又指，其餘室內及戶外體育處所只可進行小組訓練／課堂，每一小組不得超過兩人，小組之間至少有1.5米距離或設有有效分隔，而在舞蹈室、活動室、多用途活動室等設施內進行小組訓練／課堂時，每一訓練小組或課堂連教練在內不得超過兩人（即教練只可進行單對單授課）。公告又提醒市民仍需注意保持社交距離，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，室內場地使用者則必須全程佩戴口罩。

其餘康樂場地方面，康文署轄下所有公眾游泳池及水上活動中心明日起亦暫停開放。原定在冬季開放的刊憲泳灘同日起將暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。

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