【歐聯】艾利臣受傷了　利物浦意想不到的另一雷霆救兵成功臣

利物浦在歐聯分組賽對阿積士前突然傳來壞消息——正選門將艾利臣後大腿筋受傷，未能上陣。高普領隊作出一個令人意想不到的大膽決定：跳過二號門將阿祖安，改派年輕門將基利靴（Caoimhin Kelleher）把守最後一關。 事實證明他果然眼光獨到，這個兩個月前幾乎被借到荷甲的22歲愛爾蘭小將，首次在歐聯上陣即作出4次成功撲救，尤其是88分鐘一次近門「神撲救」，保送紅軍出線淘汰賽。

利物浦今季不幸傷兵滿營，當中以後防十字軍最多：中堅雲迪積克和祖高美斯齊齊重創長唞，「容易受傷的男人」麥迪比時常出一場又停幾場，連替工法賓奴也休戰接近一個月至近日才復出。右閘阿歷山大阿諾特小腿肌肉受傷逾月仍未復出，左閘羅拔臣亦曾倦勤。

防線另一擎天柱艾利臣，10月時肩膊受傷一度傳出需休戰4至6周，他和隊中醫療團隊努力之下，火速在17天後復工。不料紅軍只開心了一個月，又傳來他再度受傷的消息，今次又是球員的頭號敵人——後大腿筋。

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利物浦十字軍名單（按圖進入）：

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基利靴今仗為利物浦首次在歐聯上陣。（Getty Images）

高普一次大膽決定

上季艾利臣先後因小腿肌肉及臀部受傷，共養傷105天之久，當時球隊陣容齊齊整整，英超方面影響不大，惟歐聯八強不敵馬體會出局，阿祖安級數不足的問題表露無遺。

到今季高普仍信任阿祖安，當艾利臣肩傷後，英超對阿士東維拉一仗派他上陣，結果慘負2：7，隨後一仗對愛華頓2：2再次失分。今次艾利臣再次因傷缺陣，高普跳過阿祖安，直接由基利靴出戰。

高普賽前稱，「我們要作出決定，基利靴或阿祖安。過去4、5年我對基利靴了解甚深，我不肯定他何時來到一隊跟操或諸如此類的事情，他只是一直在進步、進步、進步。他是個有用球能力的門將，撲救方面亦出色，那是最重要的一點。我的工作是要作出決定，於是我做了。」

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失去外借機會 反成出線英雄

基利靴2015年加盟利物浦U18時只有17歲，5年間幾乎沒有一隊上陣機會。處子戰是上季聯賽盃三度上陣，對上一次為一隊披甲已經要數到今年2月初足總盃第四圈重賽對英甲球隊梳士貝利。當時他也成功力保不失，助球隊1：0完封對手。

一隊上陣機會看似渺茫，利物浦兩個月前幾乎將他外借荷甲，累積比賽經驗。不料國際轉會窗10月5日關上，10月4日艾利臣受傷，紅軍改變主意將他留在陣中，反而造就他成為歐聯出線英雄。

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【基利靴救出亨特拉爾的攻門片段】

高普大讚：頂級、頂級、頂級

基利靴今仗4次成功撲救之中，其中兩次來自極近距離射門，88分鐘擋出阿積士老將亨特拉爾的頭槌攻門，反應奇快，協助利物浦以1：0贏波，全取3分兼提早首出線。重要的事情要講三次，賽後高普再次用重複字眼大讚他的表現：「頂級、頂級、頂級」（Top, top, top），「今仗他的表現出色，我們實在需要他。基利靴潛質優厚，撲救能力上乘，也是個頂級足球員。」

相對他的把關功夫，基利靴更令人印象深刻的是他的淡定與冷靜，尤其面對阿積士的攻勢和受壓環境下毫不動搖，完全不似一個首次在歐聯上陣的新仔門將。

基利靴表示，周一教練通知他將獲派上陣，並以正選門將身份備戰操練，「我知道後當然很開心，由那一刻開始嘗試集中精神專注在比賽上。」艾利臣至少在未來兩仗缺陣，包括英超對狼隊及歐聯最後一場分組賽對米迪蘭特，基利靴或有機會再次為一隊出戰。

【周二晚8場歐聯賽果及積分榜】

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利物浦VS阿積士比賽精華：

雲迪積克受傷了，陣中還有什麼選擇？詳見下列組圖：【利物浦的中堅選項】（按圖放大）