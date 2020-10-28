【英超】利物浦中堅荒雷霆救兵　由非聯賽球隊到「小雲迪積克」

利物浦後防大將雲迪積克（Virgil van Dijik）重創長唞，仍有防守中場法賓奴（Fabinho）頂上，歐聯對米迪蘭特連法賓奴也倒下，取代他的是一個陌生的名字：利斯威廉斯（Rhys Williams）。 1.96米身高加上髮型和外表，配合出色頂上功夫，球迷早已叫他做「小雲迪積克」（Baby Virgil）。連他本人相信也難以料到，一年之間竟可由英格蘭第六級別聯賽連跳五級，為一隊出戰歐聯。

利物浦近年出現不少年輕中堅的名字，由早期一點的烏拉圭高大守將高亞迪斯（Sebastián Coates）、聲稱「跑得快過C朗拿度」的泰亞高艾羅尼（TIAGO ILORI）、到自家青年軍產品高亞迪（Conor Coady），均曾讓球迷寄予厚望，最終全數黯然離隊。

之後新一代中堅陸續出現，2016年從保頓青年軍加盟的尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS），2019年夏天荷蘭小將薛比雲丹貝治（Sepp VAN DEN BERG）甫加盟已被譽為「新雲迪積克」，到今年夏天熱身賽期間年僅17的古美素（Billy Koumetio）成為利迷間的熱話。

利物浦陣中最廣被談論的威廉斯，是「新阿諾」尼高威廉斯（Neco Williams），跟阿歷山大阿諾特同踢右閘，一度令球迷期望甚殷，沒有多少人留意得到青年軍陣中的另一個威廉斯—Rhys Williams。

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利斯威廉斯（Rhys Williams）勢力利物浦中堅荒期間的雷霆救兵。（Getty Images）

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由第六級別聯賽到歐聯

利斯威廉斯10歲已加盟紅軍，看着球會近年買入一個又一個潛質中堅，甚至年齡較自己小的師弟亦開始上位，他的一隊上陣機會卻日漸渺茫。細思之下，他認為自己需要「成年人的聯賽」經驗，上季毅然接受外借至非聯賽球隊京達米士特（Kidderminster Harriers F.C.）。

英格蘭第六級別聯賽的體驗並不輕鬆，京達米士特領隊羅素潘（Russell Penn）憶述，利斯威廉斯面對一班「30、33歲等待狠狠教訓你的老將」，斷鼻樑、腦震盪加上紅牌被逐，作客斯本尼摩爾（Spennymoor Town）「被500名球迷喝倒采」，成為他成長重要一課。「利斯學習得非常非常快，在球隊中深受隊友尊敬」，並希望他學習到球賽的黑暗一面，「因為那是他無論在不同程度的足球也是必須的。」

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【利斯威廉斯紅軍成長紀錄】（按圖放大）

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痛下苦功 狂練頭槌

利斯威廉斯當然不會忘記那刻骨銘心的一仗，他今年2月接受利物浦官方網站訪問時說起「爆鼻」事件，笑言那是「歡迎來到非聯賽足球」，「他們趁我倒地期間取得入球，球證讓比賽繼續，然後我們以0：1落敗，賽後每個人都很憤怒。」他很快已學懂「3分代表一切」的道理，「那跟在U23踢球是截然不同的壓力。」

他很清楚自己想要什麼：「我去那裏是要提升防守能力，做好基本功……每半場比賽我大概要頂15次頭槌，那是相當直接的足球，但正是我需要改善的。」

不止在球場內，在京達米士特球場以外利斯威廉斯也變得更硬朗，他表示在利物浦青年軍一切也被照顧周到，無憂無慮，「在京達米士特，任何事情都要靠自己。我很享受這個過程，因為長遠而言對我發展較好。」

【球迷高呼「小雲迪積克」】（按圖放大）

高普大讚有潛質 球迷高呼「小雲迪積克」

19歲半熟男孩，當時跟兩個年長一點的隊友同住，感嘆：「我要自己煮飯！」一年之間，男孩進步神速，由稍為落在眾小將之後，反超前成為後備年輕中堅首選，從英格蘭第六級別聯賽一躍在全歐洲頂級球會賽事歐聯上陣。

適逢利物浦因雲迪積克重傷陷入中堅荒，歐聯分組賽首戰對阿積士，高普讓利斯威廉斯末段後備上陣，僅僅1分鐘已讓他感動，被高普捕捉到：「賽後我從他雙眼看到他印象深刻，那是好事。他很有天份，不止身材高大，還具備真正才能，有他在陣真是太好了。」

高普對利斯威廉斯大為讚賞。（Getty Images）

不少有留意預備組賽事的外國利迷，早前已留意到利斯威廉斯比賽時猶如「空中霸王」的表現，高呼他是「Baby Virgil」（小雲迪積克）。

到米特蘭特一戰法賓奴30分鐘傷出，利斯威廉斯再次獲派上陣，順利為球隊力保不失，高普再讚揚，「利斯威廉斯是個有潛質的球員，曾為英格蘭U21上陣。他只有19歲，未曾在英超聯賽上陣，歐聯已上陣兩次而且兩次均贏波而回，那是很罕見的。他表現出色，一切看來充滿希望。」

高普領隊揚言，聯賽對韋斯咸一戰，由於中堅傷兵滿營，相信會從利斯威廉斯、尼達利菲臘斯和古美素之中三選一，英超首次上陣有望成就解鎖。

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