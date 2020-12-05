【東京奧運】新谷仁美破日本10000米紀錄　大迫傑跑PB得第6

日本昨晚（4日）舉行田徑長距離項目全國賽暨東京奧運選拔賽，變成「PB嘉年華」。男、女子10000米賽事一同刷新日本紀錄。女子組冠軍，來自一位曾經「跑到厭」而引退的世界級打工仔。

男、女子組10000米賽事，兩邊均有逾半選手跑出個人最佳時間。其中32歲的新谷仁美在女子組跑出30分20.44秒，打破封塵18年日本紀錄，推前超過28秒，51秒擊敗已奪得東奧女子馬拉松資格的一山麻緒。

新谷仁美復出後成績大躍進。（Getty Images）

造出驚人紀錄，有賴隊友佐藤早也伽開賽初段領放，製造步速。而新谷在2000米開始搶出，與其他4名選手形成領先集團，但新谷在3000米開始加速，旋即拋離所有對手，跟自己競賽，愈跑愈快。同場另外20名選手，除了一山，全被新谷超前至少一圈。新谷賽後表示一直感受到在場觀眾打氣，心情興奮，「很久沒有跑出如此滿足的賽事」。

刷新日本紀錄28秒，新谷相當興奮。（Getty Images）

新谷勝出10000米冠軍，奪得來年東奧參賽資格。倫敦奧運後8年再踏奧運田徑場，當中進程，經歷零的階段。32歲的新谷曾是日本代表，2013年世界賽10000米得第5，翌年1月突然宣布退役。她面對不少精英女將的問題，腳跟傷患之餘，長年為控制體重，對飲食了無生趣，連經期也停止。壓力爆煲，身心俱疲，唯有遠離。

新谷仁美賽後與隊友相擁（積水化學女子陸上競技部）

打工仔生活，飲食不再受限，體重直線上升，直至18年靜極思動，原因除了「靠跑步，賺錢很不錯」，還因為在田徑場「工作」，遠較辦公室得心應手。18年1月復出，跑手生涯「Reset」，沒有生疏而是進化。換了教練，改變訓練方式，重視鍛煉肌力，以支持新谷改變跑姿與步幅。踏入今年「奧運年」，她刷新了日本半馬紀錄，又跑出日本歷代5000米第2快時間。

相澤晃大學畢業第1年，成為日本紀錄保持者。（日本田徑聯盟）

男子10000米同樣刷新日本紀錄，年初箱根驛傳在第2區刷新區間紀錄的相澤晃已經投身實業團行列，以27分18.75秒勝出，較舊紀錄快逾10秒，連同女子5000米冠軍田中希實，取得東奧代表資格。男子10000米集合多名日本長跑界頂尖選手，包括馬拉松「一哥」大迫傑亦跑出PB，以第6名完成。

大迫傑的個人最佳成績，今戰排第6。他表示已最少達到目標，力求在馬拉松保持如此速度。（大迫傑 Instagram）