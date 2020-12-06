【英超】曼城主場兩球輕取富咸　勝仗賀哥迪奧拿生涯里程碑

富咸上輪爆冷作客擊敗李斯特城後，今仗再造訪另一勁旅曼城。 曼城上半場由史達寧及奇雲迪布尼各建一功，令富咸未能再做奇蹟，以0：2落敗。值得一提的是，曼城主帥哥迪奧拿以一場勝仗慶祝自己領隊生涯的第700場賽事。

英超今輪開始，部分地區球場可以容納最多2000名球迷入場，可惜曼城處於的曼徹斯特地區仍屬「非常高危」的最高級別，球迷不准進場。

富咸上仗踢出驚喜，後防展現穩健一面，今仗挑戰曼城。「藍月亮」主帥哥迪奧拿的領隊生涯第700場賽事，當然希望全取3分，正選派出隊長迪布尼領軍，上仗連中三元馬列斯同在陣中，前線由加比爾捷西斯擔任單箭頭。

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哥迪奧拿領軍主場鬥富咸，迎來執教生涯第700場賽事。（路透社）

在場邊的哥迪奧拿表情多多：

開賽早段，富咸後場失誤「斷纜」，史達寧右腳腳面一射，被富咸門將艾路拿撲出。史達寧及後即再有機會，接應迪布尼的直線，史達寧以速度殺入禁區，以「食糊」右腳射遠柱開紀錄，相隔6輪賽事再有進帳，攻入今季第3個聯賽入球。

史達寧以速度殺入禁區建功，助曼城早段先開紀錄。（路透社）

「藍月亮」領先後未有刻意增強壓力，依舊以一貫控制節奏的踢法控球在腳。史達寧再有機會，禁區內面對多名敵衛，希望尋找空位起腳，結果被富咸隊長安達臣（Joachim Andersen）踢跌，球證摩斯直指12碼點，史達寧英超生涯第20次博得12碼，冠絕該聯賽。

12碼由迪布尼擔任劊子手，操刀主射中鵠，26分鐘擴大紀錄，曼城上半場輕鬆領先兩球。

曼城換邊後再有機會增添紀錄，迪布尼策動攻勢傳給加比爾捷西斯，以假動作騙過對手再回傳迪布尼，該名曼城中場大腦立即左腳撞射，惟中楣彈出。「藍月亮」及後一次反擊，馬列斯直線傳給迪布尼，單刀面對艾路拿，這名富咸門將及時出迎撲出迪布尼的射門。

曼城餘下時間未能再添紀錄，結果以兩球輕取富咸，以18分暫時升上第4位；輸波的富咸則續居第17位。

富咸門將艾路拿下半場撲出迪布尼的單刀。（路透社）

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：