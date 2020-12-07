【F1薩基爾站】佐治羅素黑爆失落頒獎台　佩雷斯開齋首奪分站冠軍

咸美頓染新冠肺炎缺陣，F1賽事突然增添不少變數。 在巴林上演的薩基爾站，頒獎台上竟然沒有平治及紅牛車手的身影，頂替咸美頓出戰的佐治羅素，今站絕對是「黑過墨斗」，先後因為車隊失誤及爆胎而再進維修站，最終只能以第9位完成賽事，賽後欲哭無淚。 來年仍然未有合約的Racing Point車手佩雷斯，「冷手執個熱煎堆」，苦等10季終於一嘗分站冠軍滋味。

7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）早前確診新冠肺炎，無緣在薩基爾站出戰，亦引起車手「大執位」，威廉士車手佐治羅素（George Russell）頂替「咸爺」駕「黑箭」，韓英混血兒韓世龍（Jack Aitken）則在今站為威廉士出戰。

咸美頓確診後，世界好像變得充滿樂趣，今站賽事看點多了，究竟佐治羅素能否擊敗保達斯呢？保達斯在周六的排位賽先贏一仗，以0.026秒力壓羅素排頭位起步。在周日的正賽，羅素甫起步便彈出爬頭，首圈因為陸克萊與韋斯達賓的意外便出動安全車，賽事在第7圈重開再度帶出，並一度拉開超過7秒的距離。

佐治羅素駕駛咸美頓的戰車，今站大部分時間亦在領先位置。（路透社）

戰至中段，佐治羅素似乎形勢大好，有望如陸克萊及諾里斯等兄弟所言奪冠而回。頂替羅素的韓世龍，在63圈失控炒車，在賽道上遺下一個頭鏟，需要出動安全車清理殘骸，想不到惡夢由此刻開始。羅素與保達斯齊齊「入Pit」換胎，豈料向來穩陣的平治工作人員竟然「派膠」，保達斯換胎時因換錯胎已損失不少時間。

陸克萊與佩雷斯相撞後，禍及韋斯達賓衝出賽道退賽。（影片截圖）

主要競爭對手塞在維修站中，車隊及後即叫羅素再度進站，原來早前上錯了保達斯的一隻輪胎，被迫再次進站。即使如此，安全車再度出動拉近羅素與保達斯的距離，成功再度爬隊友頭，並乘勢向冠軍進發，與領先的佩雷斯愈來愈接近之際，厄運卻再度重臨，竟然因為爆胎而需要再一次換胎，將頒獎台位置拱手相讓，最終在力追下仍然以第9位完成賽事，緊隨保達斯後方衝線。

佐治羅素因車隊失誤及爆胎而額外兩度進站。（Getty Images）

車隊犯錯，難辭其咎，賽後隨即透過無線電向羅素道歉。由至少登上頒獎台，如今只能僅僅取分完成，羅素難掩其沮喪之情，無語問蒼天，坦言兩度被奪走開香檳的機會，加上他的身體語言，失望之情不言而喻。

羅素及後在社交網站上載一張躺在草地上的圖片，再度表露他的失望，並明言希望再有機會一吐烏氣。

羅素因車隊失誤及欠運失落頒獎台，難怪賽後如此失望。（佐治羅素Instagram截圖）

咸美頓缺陣，陸克萊與佩雷斯有碰撞，導致「陸仔」與韋斯達賓首圈「攬炒」，佩雷斯由尾位苦苦堅持，拾級而上，多次安全車下收窄差距，加上平治在換胎時「中伏」讓出領先位置，該名Racing Point車手把握機會，成功以首名衝過終點，征戰10個賽季首度贏得分站冠軍，而亞﹑季軍分別由雷諾的奧干及「太子爺」史杜爾奪得，一個非常陌生的頒獎台組合。

沒有平治的頒獎台，這個頒獎台組合相當特別。（路透社）

薩基爾站前十位車手（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

來年仍然沒有合約的佩雷斯，F1生涯第190場分站賽事，終於「爆大冷」取得生涯首勝，修成正果。該名墨西哥車手幸福來得太突然，強忍淚水接受訪問，並直言難以置信，「我生涯一直期待登上頒獎台最高一格的一刻，如今終於夢想成真，現時猶如置身夢境。十年了，如今終於成真，這種感覺非筆墨形容。」

佩雷斯「冷手執個熱煎堆」，征戰10個賽季首度奪得分站冠軍。（路透社）

+ 7 + 7 + 7

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