行山｜曾淑雅Jumbo教你上慈雲山　3個鐘路程連愛犬Bubu也輕鬆完成

撰文：顏銘輝
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素來喜歡行山的TVB女藝人曾淑雅（Jumbo）昨日分享慈雲山行山路線，這條路線鄰近市區，難度不高，她帶住愛犬Bubu行，3小時內行完。不過，她提醒此路樓級多，需要一點體力。
曾淑雅在Instagram分享，她到慈雲山行山的照片及路況資訊。她由慈雲山北巴士總站後的山徑起步，不斷上樓級，行至沙田坳道，沿馬路行至沙田坳的獅子亭後，再接小徑登上488米高的慈雲山。上到慈雲山後，沿另一邊的小徑下山，回到沙田坳道。沿馬路行回沙田坳，再經上山的樓級回到巴士站。
【曾淑雅分享帶狗行慈雲山】
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曾淑雅表示，由於山頂有發射站，沒有標高柱。這條路全程約4.5公里，她帶住愛犬Bubu上山，3小時內完成。路況方面，她表示這條路有40%的梯級，50%是馬路，還有10%的山路。她認為難度不大，但需要體力行樓級。她補充愛犬Bubu也輕鬆行完！
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天氣轉涼，曾淑雅穿上白色長褲上衣，輕輕地露出纖腰，外面還穿了一件風褸，而下身方面，她就穿上黑色leggings，加上白色運動鞋。
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