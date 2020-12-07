【行山】周嘉儀化身山系女孩行東平洲　兩大景點斬頸洲貓公洞打卡

前無綫新聞主播周嘉儀（Venus）周日變身山系女孩，到東平洲行山，分別在島上兩個景點斬頸洲及貓公洞拍照。她大讚東平島風景漂亮，海灘水清沙幼，另外加上「發哥你會唔會行東坪（平）洲呀」的標籤，但其實在上月底，周嘉儀就試過在鶴藪行山時「野生捕獲」周潤發。

周嘉儀昨日（12月6日）在Instagram分享她到東平洲行山的照片，其中有3張，見到她伏在著名景點貓公洞的中拍照，有網民回應，笑言叫她在洞裏埋伏周潤發。除了3張貓公洞照片，她還分享了兩張在斬頸洲所拍的照片。她大讚東平洲的風景，指海灘水清沙幼。她今早上班，再在Instagram發帖，表示「個心仍然留咗喺東坪洲」。

【周嘉儀近期行山相】

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在昨日的帖文中，周嘉儀加了「發哥你會唔會行東坪洲呀」及「幾時再可以野生捕獲」兩個標籤。其實，周嘉儀已經被很多山友幸運，雖然她昨天沒有遇到周潤發，但她上月底到粉嶺鶴藪行山時，曾遇上周潤發，兩人自拍合照。周嘉儀在今個秋冬還去過西貢的灣仔行山，從她分享的照片所見，她幾喜歡戴寬邊草帽去行山。

【周嘉儀常常在網上分享做運動及歎spa照片】

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