【新冠肺炎】防疫措施再加辣　健身中心及體育處所周四起停業14天

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府繼上周起再度封場後，今日（8日）宣布再度加強防疫措施，健身中心及體育處所周四（10日）起再度關閉14天。

本地第四波疫情依然高企，特首林鄭月娥今早（8日）召開行政會議前見記者，宣布防疫措施再度收緊，包括健身中心及體育處所等場所需要再度關閉。

食物及衛生局局長陳肇始下午宣布，政府需「全力壓制人流」，因此健身中心、遊樂場所、體育處所及泳池必須停止營業，措施將於周四（10日）凌晨零時生效，為期14天至本月23日。

本地職業足球聯賽港超聯方面，香港足球總會上周已向政府申請以「隔離泡泡」方式比賽，惟上周末賽事延期後，足總至今仍未獲當局「開綠燈」。

政府防疫措施再度收緊，健身中心與體育處所難逃關閉一劫。（資料圖片）

健身中心、室內及戶外體育處所早前暫未受影響，可在最多兩人一組、並至少保持1.5米的社交距離下進行小組訓練／課堂，而室內場地使用者則必須全程佩戴口罩，新措施實行後，將不能繼續有關活動。

康文署再封場 足球、籃球等場地明日起關閉

康文署早在上周三（2日）起，暫停開放隊際運動的免費及收費場地後，包括足球場、棒球場、籃球場及排球場等設施關閉。

戶外隊際運動的免費及收費場地已在上周起關閉。（資料圖片）

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