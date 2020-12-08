歐聯︱C朗VS美斯最後對決？　兩大球王一個走得及時一個苟延殘喘

足球史上幾乎從未試過像C朗拿度和美斯一樣兩大球王一起雄霸整個十年，兩人歷來在歐聯僅曾五次交手，今季他們分別效力的祖雲達斯與巴塞隆拿在同一分組作賽，本應在10月底再度交鋒，不料葡萄牙球王因確診新冠肺炎未能上陣，今晚深夜巴塞主場迎戰老婦人，或許是他們第六次和最後一次對陣。

C朗拿度和美斯均為歐聯「紀錄之男」，入球冠絕一眾名宿，前者173次上陣攻入132球，後者146次上陣攻入118球，數字上C朗暫時領先，按效率計美斯場均攻入0.8球，稍勝0.76球的C朗。

他們曾連續12年分別稱霸歐聯射手榜，直到拜仁射手羅拔利雲度夫斯基在2019/20球季攻入15球，才令這紀錄斷纜。

C朗曾在其中七個球季成為歐聯神射手，美斯則佔六次，其中2014/15球季那次是兩人加上尼馬分別以10球共同奪得。美斯當中四次是2008至2012年間哥迪奧拿執教任內取下。單季入球紀錄亦是由C朗拿度創下，他在2013/14球季在歐聯攻入17球，並在該季個人首度為皇馬贏得歐聯冠軍。

美斯與C朗拿度分別帶領巴塞隆拿和皇家馬德里雄霸球壇10年。（Getty Images）

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歐聯分組賽 今晚深夜4時 巴塞隆拿VS祖雲達斯 Now 646台、有線661台／601台直播

C朗拿度與美斯一起稱霸歐洲球壇十多年，連同曼聯的一次，C朗拿度曾個人五度捧起歐聯冠軍獎盃，美斯也有四次之多，即使2005/06那屆16強次回合他在巴塞對車路士一戰受傷後便未再上陣。

兩大球王在歐聯賽場曾五度正面交鋒，包括2007/08球季四強曼聯對巴塞兩回合賽事，2008/09球季巴塞決賽擊敗曼聯封王，以及2010/11球季已轉投皇馬的C朗拿度與美斯帶領的巴塞四強對碰。2010/11那屆已是兩人對上一次在歐聯交手，如今已相隔9年。C朗已經35歲，美斯也已33歲，兩大球王歐戰較量，今次之後或許已沒有下一次。

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C朗轉身快 美斯陷低迷

兩大球王生涯齊步入尾聲，卻有不一樣的走向。C朗2018年夏天毅然離開效力9個球季的皇家馬德里，轉戰無論速度與身體對抗性均相對較低的意甲，並憑自己每天加操，成功延續生涯，2018/19球季在聯賽攻入21球，上季更取得31球，連續兩季意甲封王，持續豐富獎盃櫃。即使歐聯只能令人失望地分別戰至8強和16強出局，今季在分組賽3次上陣已取得2入球1助攻，最高速度仍達時速29公里，早前創下生涯攻入750球里程碑，未有放慢腳步的跡象。

相反美斯今夏鬧離隊卻走不成，跟巴塞隆拿一起陷入看似萬劫不復的低谷。今季西甲10次上陣只入4球，其中兩球為12碼，巴塞目前在西甲以14分排第九位，已遠遠落後榜首的馬體會12分之多。歐聯G組5戰全勝，力壓祖雲達斯排榜首，可是連同早前贏祖雲達斯2：0一仗所入一球在內的3個入球，全部來自12碼，遲遲未能憑「生波」入球，狀態明顯不在最佳水平。

今晚巴塞隆拿主場出陣，重遇C朗拿度這個彼此惺惺相惜的老對手，或許會再次激發美斯的鬥志和欲望，暫時拋開「轉會定唔轉會」的煩惱，好好享受兩人之間或許最後一次正面交鋒。

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