【港超聯】前巴塞青訓投傑志成超級外援　教練讚攻守兼備

港超聯新一季賽事縱因疫情而煞停，但仍無阻球隊增兵。一直盛傳會加盟傑志的前西甲中場巴爾拿（Raul Baena），今日（10日）正式轉投「藍鳥」，並希望能助球隊取得成功。 而據韓國媒體報導，上季效力和富大埔、前韓職中場金承龍亦將跟理文簽約；以上兩人皆符合「超級外援」資格。

傑志今日下午正式宣布西班牙防中巴爾拿加盟，並將註冊為「超級外援」。這位出身自巴塞隆拿青訓學院的球員，踢過愛斯賓奴、華歷簡奴及CF格蘭納達等西班牙聯賽球隊。

此子在11月25日到港，剛完成14天檢疫隔離，且新冠病毒檢測呈陰性。他隔離期間一直自行操練保持體能，今日正式向球隊報到，「球會借了些器材給我在酒店房內訓練，隔離期間很舒服。」雖然足總較早時公布港超無限期押後，巴爾拿仍對港超十分期待，「希望盡早開波！」

傑志公布前西甲兵巴爾拿加盟，此子司職防守中場，將穿起37號球衣。（傑志提供）

巴爾拿跟美斯的「恩怨」：傳傑志簽入前西甲中場 巴塞青訓出身 曾與美斯鬧不和

重溫巴爾拿、美斯「握手事件」：

因亞冠盃資格來投 「下苦功做到最好」

巴爾拿在接受傳媒視像訪問時透露，加盟前只曾睇過幾場「藍鳥」比賽片段，並在經理人口中得知香港的資訊，似乎對本地足球認識不深。不過，曾為墨爾本勝利出戰亞冠盃的他坦言，傑志明年料會取得亞冠盃（外圍賽或分組賽）資格，是來投的原因之一。

他也對疫情期間能夠到亞洲落班感到高興，「我會下苦功去做到最好，盡我一切辦法去幫球隊取得成功，並協助隊中小將成長，也希望能好好享受在這裏的時光。」

巴爾拿（左）與美斯（右）都是巴塞隆拿青訓產品，但巴爾拿在愛斯賓奴展開職業生涯。（Getty Images）

朱志光讚攻守兼備

巴爾拿新球季會穿起37號球衣作賽，對此他解釋：「這是我初登職業賽場時穿的號碼，因此對我有獨特的意義，感謝隊友把它讓給我。」

傑志足球總監兼總教練朱志光對巴爾拿寄予厚望，認為這位西班牙中場可帶領球隊更上層樓：「他是一位攻守兼備、且富領導能力的中場球員，擅長控制球賽的節奏，亦有豐富的比賽經驗。期望他能以身作則，在場內場外為隊中年輕球員樹立好榜樣，加速他們的成長。」

巴爾拿透過視像會議形式接受傳媒訪問。（視像會議截圖）

韓媒指金承龍加盟理文

另外，據多間韓國媒體報導，曾效力FC首爾、全北汽車、蔚出現代等韓職勁旅的金承龍，繼上季在和富大埔落班後，新季將跟另一港超球隊理文簽約，料會成為「超級外援」。

報道稱金承龍現身處韓國，預計月內取得工作證後來港，並引述金承龍指：「有人說我已經踏入生涯的黃昏，但我對自己的體態仍很有信心。」

金承龍上季效力和富大埔，表現突出，惟隨球隊退賽後已離港。（資料圖片／袁志浩攝）

港超其他合符超級外援資格的球員：