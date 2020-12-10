足球熱話︱亞冠出局中超代表禍不單行　滯留卡塔爾或明年才能回國

亞冠盃東亞區賽事在卡塔爾鬥得如火如荼，中超4支參賽球隊只剩下北京國安成為「最後生還者」，上海上港﹑上海申花及廣州恒大先後出局。 已經在亞冠出局的「中超三雄」，如今卻有家歸不得，因為航班問題，3支球隊齊齊滯留在卡塔爾。

早前因新冠疫情而延期的亞冠盃東亞區賽事，亞洲足協安排在卡塔爾密集式進行，一口氣由分組賽戰至決賽。

戰畢分組賽後，廣州恒大及上海申花齊齊出局，另一支上海球隊上港在淘汰賽同樣不敵神戶勝利船，中超代表僅剩下北京國安，將在今日（10日）與蔚山現代爭奪4強席位。

廣州恒大亞冠疑遇「默契波」出局 鄭智即晚升任總經理

中超4支參賽隊伍僅得北京國安仍然有望衝冠。（資料圖片／Getty Images）

先後出局的3支中超代表：

滯留卡塔爾 明年才可回中國？

恒大﹑申花及上港先後亞冠出局，可惜卻有家歸不得，事緣因應疫情關係中國對所有入境人士有嚴格規定，3支球隊出局後申請回國時不約而同遇上阻滯。根據中國傳媒《網易體育》引述消息指，中國民航局已容許民航機入境，包機入境暫不容許，所以3支中超球隊需要留在卡塔爾，等候最新消息。

滯留卡塔爾，如今歸期未定，中國《東方體育日報》透露若下星期未能解決航班問題，3隊職球員隨時在卡塔爾度過餘下的2020年。中國傳媒紛紛指中國足協對這個問題也「無能為力」，所以如今只好在繼續靜待。另外，滯留的費用同樣要由球會自付，中國傳媒指各隊每日支出達10萬人民幣，倘若在明年1月才可返國，加起來將不會是個小數目。

恩尼斯達寶刀未老，率領神戶勝利船淘汰上海上港。（資料圖片／Getty Images）

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韋世豪：「我想回家」

局已出，卻要繼續留在卡塔爾的酒店內，不少球員亦有思鄉病，紛紛透過社交網站表示想回家，當中包括恒大的韋世豪，「比賽後滯留在多哈多一個禮拜，每天只能鎖在房間，今年大半年的時間也在酒店，未能與家人見面，我想回家。」

上海申花門將李帥苦中作樂，笑言不用飛機也可返回中國，「有駱駝，可以經絲綢之路回家。」

韋世豪等不少中超球員亦在社交網站發文，對未能回國感到無奈。（資料圖片／Getty Images）

韋世豪直言希望盡早回家與家人見面。（微博截圖）

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