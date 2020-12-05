【中超】廣州恒大亞冠疑遇「默契波」出局　鄭智即晚升任總經理

今年亞冠盃東亞區賽事全數移師卡塔爾上演，密集式舉行小組賽及淘汰賽，希望盡早趕回進度。G組的神戶勝利船最後一戰兩球不敵水原藍翼，結果兩軍順利出線，廣州恒大卻成為犧牲品出局。 恒大出局，即時引起一連串的動作，宣布球隊隊長鄭智即日起接任總經理一職，並改用總經理負責制，換言之鄭智一夜之間成為「揸弗人」，勢架空現任主教練簡拿華路。

亞冠盃在新冠疫情影響下，東亞區賽事未能如期上演，亞洲足協及後決定將賽事移師至卡塔爾舉行，在11月中起上演全數分組賽及淘汰賽，並決出今季的亞洲冠軍。

廣州恒大﹑水原藍翼﹑神戶勝利船及柔佛DT同列亞冠G組，柔佛因疫情問題退出，這組僅餘3支球隊，角逐兩個出線的名額。G組壓軸一戰由穩奪出線資格的神戶對水原，該支韓國球隊今仗非勝不可，並至少需要淨勝兩球，才有望壓過恒大晉級。

神戶勝利船今仗前已得6分，穩奪出線資格。（資料圖片／Getty Images）

神戶今仗如常派出恩尼斯達及華美倫擔任正選，水原力爭出線資格當然火力全開，上半場卻未有收穫，互無紀錄返回更衣室。換邊後，水原終有回報，一次角球攻勢由後備入替的金健熙頭槌頂中對方頭部改變方向建功，49分鐘先開紀錄。

神戶主力恩尼斯達今仗如常上陣。（Getty Images）

距離目標只剩一球，水原繼續圍攻神戶，閔尚基門前撞射高出。水原及後一次角球攻勢，卻出現「離奇」一幕，神戶門將前川黛也出迎失誤，未能打走皮球，神戶球員安井拓也門前解圍時，雙腳原地不動，左手卻打排球般打中皮球，結果球證直指12碼點，水原的林相協主射破網，結果保持兩球勝局至完場，水原剛好以得失球差力壓恒大，兩軍攜手躋身16強。

水原兩球淨勝神戶，攜手雙雙晉級16強。（Getty Images）

神戶球員離奇手球：

神戶與水原一場疑似「默契波」，恒大無緣淘汰賽，在主教練簡拿華路帶領下今季失落中超﹑足協盃及亞冠。恒大出局，牽連甚廣，恒大不久後發表聲明，公布球會改變管理模式，由「主教練負責制」變成「總經理負責制」，而委任球隊隊長鄭智出任總經理一職。

原任「大簡」副手的鄭智，一夜之間閃電升職，成為簡拿華路的上司，並全權負責球隊的事務，並一人身兼三職，除了是球隊總經理外，亦是隊長及助教。

鄭智一夜之間由助教變「揸弗人」，成為簡拿華路的上司。（資料圖片）

簡拿華路在球隊出局後，未有隨隊返回中國，而是獨自返回意大利。雖然未有傳出「大簡」被炒的消息，但在恒大公布兩個聲明後，他在隊中的地位已大不如前，生殺大權全數落在鄭智手上，「大簡」明顯被架空。

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為何恒大不立即「解決」簡拿華路？全因錢作怪，恒大與簡拿華路的合約在2023年才屆滿，如今合約年期剩餘兩年多，中國《廣州日報》透露恒大不願解僱「大簡」而支付大筆違約金，反而削減他的權力，等他心灰意冷自行離職，並省掉一大筆金錢。

簡拿華路今季失落聯賽﹑足協盃及亞冠，如今更被架空。（Getty Images）

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