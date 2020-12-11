【新冠肺炎】「冰上月野兔」染疫肺部受損　梅德韋傑娃退出俄國賽

「冰上月野兔」俄羅斯花式溜冰少女梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）宣布退出月底舉行的國內錦標賽，她解釋上月感染新冠肺炎，導致肺部嚴重受損，到今周才恢復訓練，難以趕及參賽。

梅德韋傑娃上月度過她的21歲生日，她這年的生日過得特別難忘及痛苦，因為要面對傷患及疫症的雙重夾擊。這位兩屆世錦賽冠軍及奧運銀牌得主說：「在秋天的時候，我受背傷困擾，有一個月暫停訓練，在醫院裏長時間留醫，直至我感覺好轉。」

梅德韋傑娃曾以一身月野兔造型現身。（Twitter截圖）

然而，否極沒有泰來，梅德韋傑娃禍不單行，她續說：「不過，當我恢復全面訓練時，我確診新冠肺炎。在11月及12月初，因為染疫，我都不能訓練。我要留在醫院養病，因為我的肺部嚴重受損。現在我感覺好一點，但我都是在今月8日才重投冰上訓練。」

【梅德韋傑娃的日常生活照】

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俄羅斯花式溜冰錦標賽將於今月22日舉行，由她復操本周初起計，只有兩周去作預備。經過深思熟慮後，決定退賽。她說：「我只有兩星期去預備俄羅斯錦標賽，在這個情況加上醫生的建議之下，是不可能的。」俄羅斯錦標賽可視作俄國當局挑選運動員出戰明年1月歐錦賽及3月世錦賽的選拔賽，但歐錦賽在昨日宣布取消。

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【梅德韋傑娃的冰上風采】

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梅德韋傑娃溜冰技術高超，熱愛日本文化，曾在比賽中化身《美少女戰士》的主角月野兔，成為一時佳話。這名「冰上月野兔」面對逆境，感嘆：「這是我第6季參加成人賽，對我來說，很可能是最困難的一季。我明白，我令到一些支持者失望了，但這就是運動員的生涯。」

【重溫梅德韋傑娃以月野兔裝扮的冰上演出】

梅德韋傑娃曾經在比賽以月野兔裝扮示人。（資料圖片）

Evgenia Medvedeva with her Sailor Moon Performance. pic.twitter.com/rnVAwM3R2i — れな❤懐かしのセラミュ (@moonlight_anime) February 11, 2020

除了梅德韋傑娃，高斯托妮亞（Alena Kostornaia）及圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）兩位俄羅斯頂尖花式溜冰選手都曾染上新冠肺炎。