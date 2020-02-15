【體壇熱話】梅德韋傑娃夢想成真　任《美少女戰士》舞台劇女主角

俄羅斯花式溜冰好手梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva），場上高超的冰上技巧外，加上她的甜美外表俘虜不少觀眾。熱愛日本文化的梅德韋傑娃，曾經在比賽中化身《美少女戰士》的主角月野兔，如今她更有機會成為真正的「月野兔」，因為該名俄羅斯美少女將出演《美少女戰士》的冰上舞台劇。

現年20歲﹑平昌冬奧兩銀得主的梅德韋傑娃，一直鐘情日本文化，她早在2016年已首次扮演月野兔，而她更將月野兔造型放上真正比賽，在2017年的世界花式滑冰團體錦標賽再度「美少女戰士上身」，成為一時佳話。

曾多次化身日本動漫角色的梅德韋傑娃，如今更有新嘗試。日本在今年6月將有首齣《美少女戰士》的冰上舞台劇，而女主角月野兔正正由梅德韋傑娃領銜。

平昌冬奧兩銀得主梅德韋傑娃一直鐘情日本文化，如今更有機會飾演美少女戰士的主角。（資料圖片／Getty Images）

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梅德韋傑娃早前出席舞台劇的記者會時，亦以一身月野兔造型示人，並擺出一個又一個《美少女戰士》的招牌姿勢。該名「俄羅斯美少女」有機會在自己最喜愛的漫畫中飾演主角，她感到十分榮幸，「《美少女戰士》是一套我極之鍾愛的漫畫，而月野兔亦是我十分喜愛的角色，如今有機會飾演這個角色，我感到十分雀躍及期待，尤其是可以在冰上成為月野兔。」

梅德韋傑娃以一身月野兔造型出席記者會。（Twitter截圖）

重溫梅德韋傑娃以月野兔裝扮的冰上演出：

Evgenia Medvedeva with her Sailor Moon Performance. pic.twitter.com/rnVAwM3R2i — れな❤懐かしのセラミュ (@moonlight_anime) February 11, 2020

梅德韋傑娃在記者會後，亦在個人Instagram上上載一張戴上月野兔金色假髮的照片，當然引來不少正評。日本首齣《美少女戰士》冰上舞台劇，將於6月5至7日於KOSE新橫濱溜冰中心正式上演，門票將於下月16日發售，票價由6000至25000日圓不等。

梅德韋傑娃曾經在比賽以月野兔裝扮示人。（資料圖片）