【東京奧運】疫情下馬術港將傳喜訊　赴西班牙參賽奪奧運資格

儘管疫情下本地體壇全面停擺，但香港馬術總會今日（11日）仍公布喜訊——香港代表林立信早前在西班牙賽事，奪得本港第30項東京奧運資格。

馬術總會宣布，香港騎手林立信上月底出戰西班牙貝赫爾德拉夫龍特拉（Vejer de la Frontera）的世界盃CSIO3*賽事，與賽駒 Claron CR合作之下，以僅得4個罰分的佳績，鎖定明年東京奧運馬術場地障礙個人的參賽資格。

林立信曾在2008年北京奧運在香港「主場」出戰，獲得第42名。

林立信為香港奪得馬術場地障礙個人賽的東京奧運資格。（香港馬術總會）

香港馬術代表隊早前已有何誕華為港隊奪得東京奧運馬術項目的三項賽個人資格，殘奧方面，亦有曾靝賜、謝佩婷和鐘美娟獲得資格。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：

+ 23 + 23 + 23

今年2月，香港騎手鄭文傑也曾為香港奪得場地障礙賽的個人資格，馬術總會解釋，香港有一個場地障礙賽個人資格，總會可派出多於一人去爭取資格，意味即使鄭文傑和林立信先後取得資格，香港亦不會有多於一個資格，「若多於一名騎手成功達到取得資格的標準，總會將再決定參加奧運的人選」。

由於騎手所奪的奧運資格並非以個人為單位，而是以國家及地區奧委會為單位，馬術總會指，會於奧運資格「死線」6月21日後，選出代表香港出戰奧運的騎手。