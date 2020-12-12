桌球｜奧蘇利雲險勝丁俊暉上演爆笑一幕　網民：下場要食炸魚薯條

蘇格蘭桌球賽8強，「火箭」奧蘇利雲迎戰中國球手丁俊暉，戰情膠着，「小丁」今仗兩度轟出過百度，惜依然不敵奧蘇出局。另一名中國球手李行，卻爆冷擊敗「一哥」特林普，將與「火箭」爭入4強。

英國桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在蘇格蘭桌球賽8強迎戰丁俊暉，爭奪4強席位，二人過去交手24次，「火箭」贏得其中16次，往績佔盡優勢。

奧蘇利雲與丁俊暉在首局以拉成均勢，戰至最後「火箭」才險勝先拔頭籌，及後「小丁」不甘示弱，打出一棒135度扳平。奧蘇其後連下兩城，以局數3：1領先進入休息。

奧蘇利雲與丁俊暉在蘇格蘭桌球賽第25次交手。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奧蘇利雲及丁俊暉在休息後各取一局，奧蘇以局數4：2在9局5勝制的賽事中「叫糊」。在出局邊緣的「小丁」急起直追，連追兩局，其中更在第8局一棒轟出114度，是今仗第2度打出「一Cue過百」，使賽事需要以決勝的第9局分勝負。

丁俊暉卻在關鍵時刻手緊犯錯，「火箭」當然不會錯過大好機會，結果以62：5拿下決勝局，局數5：4險勝丁俊暉晉級。

即使丁俊暉打出兩棒過百度，依然未能打破宿命，憾負在奧蘇利雲手上。（World Snooker Tour Twitter截圖）

經歷一場險勝，奧蘇利雲似乎消耗不少，賽後隨即食零食補充體力，「火箭」更一邊食薯片一邊接受訪問。一口薯片，配着咀嚼聲做訪問，不少網民笑言若其他人這樣做便感到不尊重，但發生在奧蘇身上沒有違和感，並指下場再贏的話，或許奧蘇一邊吃炸魚薯條一邊受訪。

「肚仔餓」的奧蘇利雲少理正在接受訪問，繼續大口食薯片。（影片截圖）

奧蘇邊食薯片邊訪問好滋味片段：

奧蘇利雲在4強將遇上另一名中國球手李行，該名30歲的球手在8強硬撼世界第一的特林普（Judd Trump）。兩人鬥得難分難解，李行在第4局打出一棒100度，追成局數2：2平手。兩名球手休息後繼續梅花間竹取分，結果同樣需要進入決勝局。

「一哥」特林普卻有失誤，白波「撻死」，讓李行有大好機會，最終以68：17勝出最後一局，李行爆冷擊敗特林普，下一圈將挑戰奧蘇利雲，希望為丁俊暉報仇。

中國球手李行爆冷力克特林普，下圈將挑戰奧蘇利雲。（World Snooker Tour Twitter截圖）

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

重溫奧蘇利雲次圈的神級控制：