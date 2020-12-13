【桌球】奧蘇利雲絕地反勝6：4　終結中國球手李行神奇之旅

蘇格蘭桌球公開賽準決賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）迎戰中國另一球手李行時發揮不順，一度落後1：4陷出局邊緣。 危難之中，「火箭」咬緊牙關連贏6局反勝晉級，第55次晉身排名賽決賽，亦證明了為何他被公認為史上最佳桌球手之一。

奧蘇利雲上一圈擊敗中國頭號球手丁俊暉，今仗遇上世界排名30的另一中國球手李行。這個來自遼寧的30歲球手出道多年來寂寂無名，直到2017年中國錦標賽接連擊敗尼爾羅拔臣、史提芬斯和馬克威廉斯等多位前列球手晉身四強，才為人所認識。

李行曇花一現的驚艷，其後無以為繼，直到今屆蘇格蘭公開賽，他再施過五關、斬六將本色——次圈擊敗世界排名27的索特（Matthew Selt ）、16強勇挫世界排名11的冰咸（Stuart Bingham）、8強更以5：4力壓世界排名第一的特林普（Judd Trump），晉級準決賽，遇上奧蘇利雲。

中國球手李行只差一步便可擊敗奧蘇利雲入決賽。（Twitter@WorldSnookerTour）

「火箭」危機中以神技施奇蹟

手風甚順的李行，不用一杆過百，密密起break已經足夠，局數一度拋離4：1，令「火箭」陷入出局邊緣。

危機之中，奧蘇利雲終於覺醒。他先以一杆84度扳回一城，再次87度清枱，他的鋼鐵意志開始令李行動搖，關鍵的第8局，李行射入粉紅波後領先51：31，他之後一記紅波即使打失，可是枱上剩餘的兩個紅波均在桌邊，一個被尾袋的黑波封死，另一個亦因白波位置無機會入，牌面上並無輸「餐士」。可是「火箭」偏偏以神一樣的球技，化不可能為可能。

奧蘇利雲施展一招dup尾袋，將被黑波封死一邊尾袋的紅波，打入另一端的尾袋。這還未完，他要打入一記角度較窄的中袋粉紅波，同時要處理另一邊貼在枱邊的最後一隻紅波，結果……

桌球｜奧蘇利雲險勝丁俊暉上演爆笑一幕 網民：下場要食炸魚薯條

【奧蘇利雲施展大師級神技】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

奧蘇利雲神一樣的白波走位，令他順利追成4：4。他後勁凌厲，第9局以一杆93度反超前，最後一局再起break打出59度奠勝。

賽後「火箭」大呼好彩，「總之能獲勝便好了，我根本不應該贏。今天我打得不好，一路苦苦掙扎。」他表示比賽中很多時間未能控制白波走位，最終靠保持耐性險險過關。他在比賽前半段的確水準大跌，幸好他及時醒覺，危難中重拾大師本色並神奇反勝。他的決賽對手是上屆冠軍沙比（Mark Selby）。

奧蘇利雲神奇反勝李行照片段：

中國球手李行的神奇之旅告一段落。（World Snooker Tour Twitter截圖）

最多147球手Top 10：