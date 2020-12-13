【F1阿布扎比站】佩雷斯最終戰遺憾退賽　韋斯達賓力壓平治食尾胡

F1今年受新冠肺炎影響，由22站改為17站，最終站周日（13）於阿布扎比站上演。今季後去留成疑的Racing Point車手佩雷斯（Sergio Perez），未能於最後一戰以完美句號作結，在比賽初段因壞車退賽，留下遺憾令人失望。

今季後離開Racing Point的墨西哥車手佩雷斯，今站因換引擎零件而要於後排起步，起步後就開始進攻，到第9圈已經追到第14位，但上一站奪得生涯首勝的他之後一圈卻在第19圈停在一旁，停低、起身、落車，輕鬆平常的動作，卻令人倍感悲傷。

Racing Point車房中，工作人員見到自印度力量一起奮戰多年的戰友，以這種方式完結賽事，亦十分落寞。

佩雷斯起身落車，最終一戰留撼令人失落。（網上圖片）

佩雷斯的Pit crew人員亦十分失望。（網上圖片）

佩雷斯今年完約後，暫時仍未知明年會否在其他車隊得到一席位，故今仗有機會變成F1告別戰。目前最有可能收留Checo的就只有紅牛，但這支奧地利能量飲品公司撐腰的英國車隊，至今仍未決定二號車手艾邦的去留。

韋斯達賓食尾胡。（路透社）

+ 5 + 5 + 5

紅牛今站有韋斯達賓「食尾胡」，周六奪得今年最後一站排位賽排頭位出發資格，周日起步亦相當順利，雖然初段因佩雷斯壞車退賽引發了安全車，但重開後未受到平治考驗，很快就拉開7秒距離。

平治雙雄賽後玩冬甩慶祝車隊車隊冠軍七連霸壯舉。（路透社）

2020年F1車手榜最終排名：

+ 4 + 4 + 4

平治兩台W11雖然穩佔第2及第3位，卻一直未能追近「韋少」，至於明年去向成比疑的艾邦於第4位到比賽末段才拉近與咸美頓的距離，但已經太遲，終得「梗頸四」。

韋斯達賓比賽末段再顯「寸嘴本色」，向車隊表示「要調低引擎馬力也是OK啊」，最後拋離保達斯約13秒「食尾胡」，咸美頓守住第3位回到終點。雖然被「韋少」拋開，但保達斯今站得亞軍，因此力壓「韋少」取得車手榜年終亞軍。

2020年F1車隊排行榜：