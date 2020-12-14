【英超】熱刺完場前遭水晶宮逼和　錫菲聯負修咸頓繼續不勝

熱刺英超周日作客水晶宮，半場憑哈利卡尼（Harry Kane）入球先開紀錄，但換邊後太保守，最終在81分鐘被對手追和，完場狂攻又被對手門將多番神救，最後僅以1：1打和。 至於頭場錫菲聯作客修咸頓輸0：2，12輪過後繼續未嘗一勝。

熱刺今戰23分鐘由隊長哈利卡尼先開紀錄，這名英格蘭國腳禁區頂接應拍檔孫興慜短傳後起腳，水晶宮門將古亞達移位後發現預判失誤已經太遲，熱刺領先1：0。

水晶宮半場嘗試反撲，但未能攻破洛里斯的十指關，伊比爾治伊斯攻門又中柱，熱刺亦未能再添紀錄，半場領先一球返更衣室。

古亞達上半場預判失誤，但完場前多番神救助球隊取得一分。（Getty Images）

主隊換邊後積極反撲，相反熱刺踢得保守，似是想一球守到最後，但水晶宮連番高空轟炸都顯示追和只是時間問題，最後水晶宮81分鐘憑罰球製造門前混戰，舒洛比搶先洛里斯一步將球篤入網，追成1：1平手。

熱刺換邊後踢得太保守，最終痛失兩分。（Getty Images）

水晶宮下半場積極反撲，最後成功取得一分。（Getty Images）

熱刺此時才如夢初醒，壓前希望再取得領先，但此時古亞達「神龍」上身，左飛右撲，多次神救瓦解熱刺攻勢，其中艾歷迪亞的罰球看似必入之際，古亞達飛盡托出，落地後一眾隊友都圍着他歡呼。

最終雙方各一言和，熱刺保持聯賽11場不敗，能否繼續坐在「一哥」寶座，就視乎同晚尾場利物浦作客富咸的戰果。

查阿當斯為修咸頓先開紀錄。（Getty Images）

至於周日頭場，修咸頓主場對榜尾的錫菲聯一仗，「聖人」憑查阿當斯、史超活岩士唐及列特文3人各入一球，以3：0大勝今季未嘗一勝的錫菲聯。客軍連同今仗12戰僅和一場，繼續以1分排於榜尾。

第12輪英超戰果：

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