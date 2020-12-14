【F1阿布札比站】咸美頓肺炎初癒唔多妥　華迪爾一曲別法拉利

今季F1在阿布札比煞科，最終紅牛的韋斯達賓由頭帶到尾成功「標尾會」，奪得今年最後一站的分站冠軍。 新冠肺炎病癒復出的咸美頓，苦戰下登上頒獎台，「咸爺」在賽後訪問及頒獎台領獎時亦顯得「無氣無力」，他坦言體能上大受影響。

不一樣的2020賽季，新冠疫情下舉行的F1賽季，縮短至6個月﹑17個分站，終於在阿布札比迎來煞科戰。車手及車隊世界冠軍早已塵埃落定，煞科戰變例行公事，今站焦點落在新冠肺炎病癒復出的咸美頓身上。

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咸美頓復出，在阿布札比站第3名起步。（Getty Images）

上周薩基爾站因病缺陣的咸美頓，早前兩次病毒測試同樣過關，趕及在煞科戰披甲。「咸爺」復出，卻坦言體能並不在巔峰狀態，事關上周大部分時間臥床養病，加上戰車部分設定在羅素駕駛後，與早前大有不同，所以咸美頓今周過得不容易。

重頭適應戰車，加上一般的體能狀態，咸美頓不如以往排頭排起步，僅以0.086秒之差排第3位起步。「咸爺」正賽由起步開始，一路保佳第3位，即使末段紅牛的艾邦力追下，仍然以第3名衝線，今季第14度登上頒獎台。

咸美頓即使完賽後，在頒獎台上亦表現吃力。（Getty Images）

咸美頓完賽後，受訪時顯得有點吃力，連答問題也「陰聲細氣」，及後在頒獎台開香檳時，同樣顯得「無氣無力」，未有拉下口罩飲香檳，僅意思意思噴兩下香檳而已。咸爺病癒後復出，坦言肺炎對體能有非常大的影響，亦未曾想過可以閃電回歸，「整個比賽周末都過得不容易，正賽亦然，染病後體能並不在狀態，上星期不敢想像一周後便復出，原來活着多好。」

咸美頓「無氣無力」地接過阿布札比站的獎盃。（Getty Images）

2020年F1車手榜最終排名：

+ 4 + 4 + 4

今站焦點除了咸美頓外，同樣落在一眾下年轉會及暫別F1的車手上。效力法拉利6個年頭，來年轉投由Racing Point改名為Aston Martin的華迪爾，最後一站惜未能為「躍馬」取得分數，該名4屆世界冠軍衝線後透過無線電以意大利文高歌一曲，及後更與車隊工作人員分享啤酒，答謝一眾手足多年來的努力。

與華迪爾合作兩年的陸克萊，今站亦以特別版頭盔向「大師兄」致敬，二人賽後更交換頭盔，並在社交網站發文感激對方，「與你（華迪爾）做隊友兩年，我獲益良多，你不斷推動我進步，與你做隊友是我榮幸，祝你未來事事順利。」

陸克萊以頭盔向華迪爾致敬，二人及後並交換頭盔。（陸克萊Twitter截圖）

來年將轉投法拉利的辛斯，今站與隊友諾里斯分別以第5及第6名衝線，協助麥拿侖在車隊榜反超前Racing Point，成為車隊總季軍，算是辛斯送給麥拿侖的最後一份禮物。

諾里斯與辛斯私交甚篤，來年將夥拍列卡度，Lando賽後直言「我捨不得你」，「我與他（辛斯）合作得十分高興，並一同協助車隊取得總季軍，這是我們合作得來的成果，我會十分掛念他。」

諾里斯及辛斯過去兩年在麥拿侖合作無間，可惜來年二人將分道揚鑣。（資料圖片／Getty Images）

2020年F1車隊排行榜：