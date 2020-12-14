【F1】華迪爾離法拉利給陸克萊最後建議　未來之星感激推動進步

隨今年F1賽事結束，4屆世界冠軍、德國車手華迪爾（Sebastian Vettel）離開法拉利，阿布扎比站賽後與隊友陸克萊（Charles Leclerc）交換頭盔，並寫上窩心的留言，陸克萊其後亦於網上感激大前輩不停推動他進步。

陸克萊於阿布扎比站用上特別版「Danke Seb」頭盔，向「四屆」致敬。兩人過去雖在比賽時曾有碰撞，但關係一直都很好，最終戰賽後亦識英雄重英雄交換頭盔留念。

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華迪爾跟陸克萊在阿布扎比站後交換頭盔。（網上圖片）

華迪爾於頭盔留言。（網上圖片）

華迪爾於頭盔上寫道：「致Charles，你是我這15年來見過最有天賦的車手，別浪費它！不過，你決定做什麼都好，最緊要開心及保持笑容！」法拉利近年表現不濟，今年於中遊苦苦爭扎，未知華迪爾是否暗示若無起色，盡早走人，別在這支意大利華隊浪費光陰。

陸克萊之後亦於網上感謝華迪爾：「無論在做人及車手，我過去兩年從你（華迪爾）身上學到了很多，感謝你一直推動我進步，能與你做隊友實在是我的榮幸，衷心祝你前程似錦。」

華迪爾跟陸克萊交情不錯。（Getty Images）

2020年F1車手榜最終排名：

+ 4 + 4 + 4

兩人明年將會有新隊友，華迪爾離開法拉利轉投改名為Aston Martin的Racing Point，夥拍「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）。至於陸克萊就會跟今年效力麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）組成新的法拉利組合，相信二人將會有一番惡鬥。

2020年F1車隊排行榜：