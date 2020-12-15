【英超】普巴表忠拉奧拿即跟口風　「放眼明年夏天轉會窗」

「拉奧拿，可否低調少少當幫忙？」，「金牌經理人」拉奧拿早前受訪時直言普巴在曼聯的日子進入倒數階段。這名法國球星戰畢「曼市打吡」後打破沉默，稱「1000%效忠曼聯」。 當事人開腔，鬧劇告一段落，拉奧拿當然要口徑一致，為自己早前的言論辯護。

曼聯上周兩場大戰前，「金牌經理人」拉奧拿早前突然接受意大利報章《都靈體育報》訪問，忽然「放風」指普巴在曼聯的日子已在倒數階段，此話一出又引起軒然大波。拉奧拿早前言之鑿鑿，警告曼聯若不想人財兩失，便盡早準備出售普巴，並指普巴無意續約。

曼聯先不敵RB萊比錫無緣歐聯晉級，及後「曼市打吡」悶和曼城，戰畢兩場大戰後，當事人普巴首度開腔，直言效忠曼聯，稱閒言閒語並不重要，他是「1000%」為紅魔鬼奮戰。

「史上最沉悶打吡」曼聯曼城兩敗俱傷 普巴首度打破沉默

曼聯大戰當前 普巴經理人先出招 「是時候離隊了」

普巴戰畢兩仗大戰後，直言自己是「1000%效忠曼聯」。（Getty Images）

普巴「開到聲」，拉奧拿只好跟隨其口風，辯稱「唔係講緊下個月」，「我是談及明年夏天，事關冬天轉會窗鮮有出現重磅交易，所以我們着眼明夏的轉會窗。」

普巴離隊傳聞再度炒熱，盛傳祖雲達斯是潛在買家之一，意大利傳媒《Rai Sport》透露「斑馬兵團」有意以戴巴拿作交易籌碼，據悉該名阿根廷球星早已拒絕轉會曼聯。

當普巴離隊傳聞一出，舊東家祖雲達斯往往是潛在買家。（資料圖片／Getty Images）

另外，冬季轉會窗重開在即，英國《太陽報》指曼聯有意羅致熱刺舊將，為球隊增強創造力。由熱刺加盟國際米蘭的中場基斯甸艾歷臣，不獲主帥干地所重用，紅魔鬼希望引入該名丹麥中場，一旦普巴在冬季轉會窗離隊，亦有一定質素的球員作替補。

艾歷臣在國際米蘭不受重用，英媒盛傳艾歷臣有望回歸英超。（資料圖片／Getty Images）

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