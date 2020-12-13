【英超】「史上最沉悶打吡」曼聯曼城兩敗俱傷　普巴首度打破沉默

第183次曼徹斯特打吡，曼聯主場迎戰曼城互無紀錄之下0：0和局收場，英國廣播公司形容兩軍「在沒有球迷之下失去靈魂」，《曼徹斯特晚報》甚至認為今次是「史上最沉悶打吡戰」。 對紅魔鬼而言唯一好消息，可能是近日前途再亮紅燈的中場大將保羅普巴賽後首度打破沉默。

從陣式上，曼聯和曼城不約而同排出雙防中的4231，可反映「唔想輸」是雙方領隊蘇斯克查和哥迪奧拿今仗的首要任務；比賽下來，球員的作戰態度也是如此。

英超各場比賽陸續有球迷重新入場，由於曼徹斯特疫情嚴重持續封城，連最低限度的2000個球迷也沒有，繼續在靜默中作賽。

曼聯0：0曼城。（Getty Images）

曼城中前場再次缺乏創造力，最接近入球的一次埋門已是上半場35分鐘馬列斯闖入禁區內起腳，皮球被迪基亞撲出後，奇雲迪布尼嘗試補中時又一飛沖天。

全場最刺激一刻在48分鐘出現：曼城右閘基爾獲加禁區內踢跌拉舒福特，球證鳴笛直指十二碼點。不過視像助理球證（VAR）以福仔越位在先為由，推翻十二碼決定。曼聯的最佳機會在54分鐘，普巴妙傳予拉舒福特，可是福仔跣腳跌倒，射門未能命中目標。

進攻欠缺睇頭，打吡戰往日的飛沙走石今場亦欠奉，直到79分鐘才由費蘭甸奴領得全場首面黃牌。結果雙方踢成0：0悶和一場，各得1分後，由於之後一場愛華頓擊敗車路士全取3分，曼聯、曼城分別以20和19分排第八及九位。

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+ 2 + 2 + 2

普巴：未來仍是很遙遠

賽後焦點是近日經理人拉奧拿揚言必將離隊的普巴，首度為事件開腔，指出自己「1000%效忠曼聯」，「我一直為曼聯奮戰，未來也會繼續為球隊、隊友和球迷奮戰下去。」他沒有正面澄清拉奧拿的言論，只說一句：「那些雜音是不重要的，未來仍是很遙遠，今天才是最重要的，而我1000%投入其中。」

他表示，他跟球隊關係一直緊密，「球會和我個人之間一切也很清楚，關係永遠不會改變。」他警告傳媒，「當你不清楚內情，便不要胡說。」普巴跟曼聯的合約2022年屆滿，至今仍未就續約事宜有任何進展。

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