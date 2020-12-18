【行山】大棠賞紅葉懶人包　3條性價比最高路線推介　附交通攻略

楓香夾道，紅葉簇擁。每逢冬季，便踏入大棠賞紅葉的季節。 不過，大棠的楓香林位於大欖郊野公園內，需要步行前往，來回最快都要預留兩個小時。若果打算兼遊千島湖清景台的話，更需要途經山徑，所以希望大家出發前做足準備，好好享受行山郊遊的樂趣。

1. 紅葉幾時轉紅？

不用靠估，漁護署逢周五會在網上更新大欖郊野公園楓香林紅葉的「紅葉指數」，其中B級及A級分別代表紅及極紅。大家計劃行程前，可以先上網看一看（網址：大欖郊野公園楓香林紅葉情報）。

有人特地行到大棠畫畫，用畫筆記下紅葉美景。（顏銘輝攝）

2. 建議行山路線

元朗的大棠四通八達，既有最簡單易行的林道，也有漁護署管理的行山徑，亦有行山人士自行開出的小路。這篇文章會從新手角度出發，推介難度最低同時觀賞到最靚風景的路線。

【只為觀賞大棠楓香林的行山路線】

行山路線：大棠山路 > 大棠燒烤場 > 郊野公園管理站 > 麥理浩徑 > 楓香林（原路折返） 路程：7.2公里 需時：2.5小時

路況簡評：除了由大棠山路上燒烤場有小段樓級外，全部路段都是寬闊平坦的馬路，路牌指示亦清楚，十分易行，適合一家大小。行到什麼位置折返？當你見到兩旁紅葉減少，馬路又不斷落斜時，就可以回頭，原路折返。大棠燒烤場有公廁及小食亭，可作補給；行到楓香林路口，還有流動廁所。

↓↓連環圖看大棠楓香林路線，由巴士站行到楓香林↓↓

+ 17 + 17 + 17

↓↓行到大棠楓香林，12月中賞紅葉盛況↓↓

+ 9 + 9 + 9

【兼遊千島湖清景台的行山路線】

行山路線（1）：黃泥墩村 > 楊家村 > 黃泥墩灌溉水塘 > 麥理浩徑 > 千島湖清景台 > 麥理浩徑 > 伯公坳 > 大欖自然教育徑 > 楓香林 > 郊野公園管理站 > 大棠燒烤場 > 大棠山路 路程：10.6公里 需時：4小時

路況簡評：如果行這條路線，記得搭K66或小巴要搭到黃泥墩村下車。這個上山方法會比大棠山路那邊少人，還可以兼賞黃泥墩水塘景色，行程較豐富。這條路線有較多原始山徑，包括由楊家村上黃泥墩水塘、千島湖清景台一段麥徑及大欖自然教育徑。

↓↓連環圖看清路線及沿途風景，由黃泥墩村行到大棠↓↓

+ 54 + 54 + 54

行山路線（2）：大棠山路 > 大棠燒烤場 > 郊野公園管理站 > 麥理浩徑 > 楓香林 > 大欖自然教育徑 > 伯公坳 > 麥理浩徑 > 千島湖清景台 > 麥理浩徑 > 掃管笏村路 > 掃管笏 路程：9.8公里 需時：4小時

路況簡評：這條路線就先到楓香林看紅葉，之後轉入大欖自然教育徑，向千島湖清景台進發。賞完千島湖景色後，續沿麥理浩徑行，不往黃泥墩水塘，跟住環塘馬路一直行，以落斜為主，最後接掃管笏村路落山，可以搭小巴到屯門西鐵站。除了千島湖清景台一段麥徑及大欖自然教育徑外，其餘路段都是馬路。

↓↓連環圖看清路線及沿途風景，由大棠行到掃管笏↓↓

+ 40 + 40 + 40

3. 行山前準備

郊野公園不是樓下公園，行個圈可能要幾個鐘，甚至全程找不到廁所或者便利店；行山也不是行街，需要上落斜，有時路面會較崎嶇，要有體能及裝備配合。雖然大棠的行山路線難度不高，但遊人都應該抱住做運動的心態去。如果以行街心態去準備，你可能會帶不夠水及食物，或者穿錯鞋，行到腳痛。

郊野公園欠缺街燈照明，行夜山會較易迷路，而且冬天入夜後會寒冷得多，所以建議行山經驗淺的朋友，請於日落前下山。冬天夜長日短，下午5時已經天色昏暗，大家最好在5時前行到終點等車。舉例說，如果你在楓香林拍照，最理想在下午4時前離開，預留1小時行回去大棠山路搭車。

雖然大棠的山路幾易行，但請勿抱行街或者行商場的心態前往。（顏銘輝攝）

4. 沿途補給點

建議行山人士在元朗市區買齊糧水，但大棠都有補給點。如果沿大棠山路上山的話，初段路旁會有餐廳及士多，上到大棠燒烤場後，入面還有間小食亭。如果你選擇由黃泥墩村那邊上山的話，楊家村都有農莊作最後補給。

【大棠一帶補給點】

5. 疫情期間行山注意事項

新冠肺炎疫情嚴峻，政府實施限聚令，並於12月初收緊至兩人限聚令，請行山人士不要約大班親友行山，切勿以身試法。郊野公園屬於公眾地方，並無豁免限聚令的。

政府還實施口罩令，但在郊野公園內的室外地方活動，或者正進行體能消耗運動的話，可獲豁免。換言之，在郊野公園行山是可以不戴口罩的。大家脫下口罩之後，請妥善處理口罩，或是收好，或是扔進垃圾，請勿扔在山邊。

請行山人士妥善處理口罩，不要將口罩扔在山上。（顏銘輝攝）

其實，大棠的行山路線上落不多，不算辛苦，而且人流非常多，建議大家盡量全程戴口罩，以防感染。大棠的楓香林及千島湖清景台更加是「旺過旺角」，無論閒日還是假日，都會人山人海，不建議行山人士在這兩個地方吃東西，而且最好戴上口罩。

千島湖清景台非常多人，不建議大家在這裏脫下口罩吃東西。（顏銘輝攝）

6. 建議交通工具

日常交通工具：

港鐵巴士K66

上車站：屏昌徑（港鐵朗屏站B1出口）

落車站：大棠山路（僑興路路口）

車費：4.9元

簡評：搭西鐵入元朗的朋友，搭K66會較方便，站頭就在朗屏站不遠，而且車費較小巴便宜。不過，K66還要服務元朗南的村民及街坊，站頭多，通常都要站站停，有時要半小時才搭到去大棠。大棠山路是尾二的車站，在大棠迴旋處之後。另外，如果選擇由楊家村往黃泥墩水塘的路線，可以在總站黃泥墩村下車。

【由朗屏西鐵站行去K66車站】

紅色小巴

上車站：紅棉圍（元朗千色匯對面）

落車站：大棠山路（僑興路路口）

車費：6元

簡評：紅棉圍不近西鐵站，但鄰近元朗大馬路，如果搭巴士入元朗的朋友，可以在大棠路下車，沿大棠路行入去，之後轉入千色匯商場對面的紅棉圍，小巴站就在入面。小巴的班次非常密，可能等一班港鐵巴士的時間，同時已經有5班小巴開出。在閒日，甚至見過有紅色小巴不走常規路線，上到大棠燒烤場兜客。另外，如果選擇由楊家村往黃泥墩水塘的路線，可以在總站黃泥墩村下車。

除了港鐵巴士外，可以在紅棉圍乘搭紅色小巴往大棠。（顏銘輝攝）

紅色小巴站附近有千色匯商場。（顏銘輝攝）

周末及假期（12月5日至1月17日期間）限定交通工具：

港鐵巴士K66A

上車站：朗屏邨悅屏樓（港鐵朗屏站B2出口）

落車站：大棠山路（近大棠渡假村）

車費：4.9元

簡評：為了去看紅葉的行山人士而增設的特別路線，但請大家注意，K66A並非全日服務，大家出發前要留意！K66A的總站與K66不同，上車站是在B2出口那邊，就在K66站頭的對面馬路；至於K66A的大棠山路站在大棠渡假村附近，比起K66那個位於僑興路的站頭更近大棠燒烤場。因此，如果你是周末假期去看紅葉的話，搭K66A會較K66方便，縮短路程。

在紅葉季節的周末假期，指定時間內，會有特別路線K66A來往朗屏站及大棠。（顏銘輝攝）

K66A的總站在大棠山路近大棠渡假村，位置比K66的大棠山路站更近山上，所以搭K66A的話，可以節省一點路程。不過，如果你想由黃泥墩村那邊上山的話，就一定要搭K66。（顏銘輝攝）

【重點！港鐵巴士K66A服務時間】

星期六、日（12月5日至1月17日期間）及2021年1月1 日：往大棠方向的服務時間為上午9時正至下午12時正；及往朗屏站方向的服務時間為下午4時正至下午7時正。 2020年12月25日、26日及27日：往大棠方向的服務時間為上午8時30分至下午5時30分；及往朗屏站方向的服務時間為上午9時正至下午7時正。

不建議駕車前往大棠，因為大棠山道停車場泊位有限，而且在12月5日至1月17日期間的周末假日，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段由上午7時至晚上7時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

更詳細的大棠交通安排：運輸署的元朗大棠臨時交通及運輸安排

有警察驅趕停泊在大棠山路的車輛。（顏銘輝攝）

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7. 行山禮儀

與街道及商場不同，郊野公園的行山徑是不設垃圾桶，請行山人士不要隨處扔垃圾，最好將垃圾帶回市區處理。大家可以準備一個膠袋，袋走自己製造的垃圾，例如用完的紙巾、飲用的膠樽及食物包裝。

這名山友將垃圾入好在膠袋中帶走，值得一讚。（顏銘輝攝）

大家賞紅葉時記緊愛護樹木，請勿攀爬樹木，也不要採摘樹葉。如果人人為打卡而爬樹採葉的話，相信大棠的楓香林很快就會消失。

請勿模仿！千萬不要為打卡而攀爬樹木。（顏銘輝攝）

在紅葉期的周末假期，人流會比想像中多，無論在景點拍照，還是在窄路行山，大家都要保持禮讓。不要長時間佔住風景漂亮的景點，其他人都想打卡的。人流多時，山徑可能要排長龍，大家亦要有耐性。

在路窄人多的情況下，請保持禮讓及耐性。（顏銘輝攝）

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

8. 紅葉冷知識

據漁護署網站資料，楓香及烏桕的樹葉在秋冬會轉紅。因為葉的細胞除了含有葉綠素（chlorophyll）外，還有呈黃色的胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。秋天天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，但葉細胞會製造更多花色素苷，同時無損胡蘿蔔素。因此，在秋季都會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。

大棠的楓香林是香港觀賞紅葉的勝地。（顏銘輝攝）

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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