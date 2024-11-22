大東山芒草季節又到，想上大東山跟遍野金黃的芒草拍照打卡的話，可以把握11月底到12月行山。大東山是香港第三高峰，行山需要一定體力，亦有危險性，必要做好準備，結伴同行，量力而為。



【去年大東山芒草照片】

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1.建議大東山行山路線：

登大東山主要有4條常規路線，各有易難長短，分別有：

從伯公坳沿鳳凰徑上山（較簡單｜2.2公里至爛頭營，攀升約480米）、

從南山沿鳳凰徑上山（較辛苦｜3.8公里至爛頭營，攀升約710米）、

從東涌馬灣新村沿黃龍坑郊遊徑上山（十分辛苦｜4.1公里至爛頭營，攀升約780米）、

從白芒經婆髻山、鴨腳瀝、三山台及蓮花山上山（十分辛苦｜6.4公里至爛頭營，攀升約890米）。

2.登大東山前心理準備：

大東山高869米，為香港第三高峰。由伯公坳出發的話，起點已經有海拔340米，高度較高，換言之攀升較少，上山會較輕鬆。不過，較輕鬆不代表真的輕鬆，因為由伯公坳至大東山山頂，需要在兩公里多的路，攀升529米。就算不攻頂，沿鳳凰徑走，繞過大東山山頂往爛頭營，攀升亦接近500米。

大東山是全港第三高山，雖然由伯公坳上已經是最輕鬆，但仍要攀升約500米。（顏銘輝攝）

529米有幾高？獅子山只是高495米，香港最高的大廈環球貿易廣場（ICC）亦只是484米高。換言之，上一次大東山山頂的攀升高度，是高於獅子山，也高於ICC。

若以一層樓樓高3米計，上一次大東山頂約等於上176層樓。當你記住這一點時，就不會輕視大東山。再者，你上完大東山，還需要留體力及時間下山。

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數香港近年最熱門的郊外美景，除大東山芒草外，便是元朗大棠紅葉。請謹記，大棠看紅葉全程行馬路，但上大東山是全程行山路，而攀升程度更加不能相比。上大東山看芒草，難度及辛苦程度，絕對比去大棠看紅葉高得多。

本文主要為行山新手而寫，所以只會介紹最簡單的上山方法，由伯公坳上大東山，行到爛頭營，之後原路折返，從伯公坳離開，全長約7公里。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

請注意日落時間，若無行夜山經驗，又沒有帶備照明工具，請於日落前離開山徑。（顏銘輝攝）

3.建議大東山行山時間：

坊間有很多大東山的路線介紹，可能指3至4小時就行完，但行山時間宜預鬆不預緊。再者，行山可能只是行4小時，但如果你打算上山野餐，之後到處拍照打卡，並會在某些熱門位置排隊影相，那麼，就不止4小時，故建議預6小時。此外，在芒草季節的周末假期，人山人海，山路又窄，往往要排住隊上落山，也難以行得很快。

秋冬早日落，日落時間通常在下午5時多，到傍晚6時已經天色全黑，所以建議大家在下午5時前落到山。計計數，建議大家最遲早上10時就到東涌，11時開始在伯公坳起步。

大東山是個看日落的好地方，但要留意，夕陽下的芒草雖美，但太陽一下山，天色便會很快全黑，下山的難度增加，易生意外。建議有行夜山經驗的朋友，才好在大東山頂等看日落，而且一定要帶足照明工具及保暖衣物，最好帶備頭燈；否則，請於下午3時左右準備離開爛頭營或大東山山頂。

現時3M路線會有雙層巴士行駛，載客量更多，記得在這個伯公坳站下車。（顏銘輝攝）

4.大東山行山建議交通工具：

要前往伯公坳，需要乘搭大嶼山巴士。行山人士可以約在東涌地鐵站B出口集合，買齊糧水，去完廁所，就可以到巴士總站搭車，建議乘搭往梅窩的3M號大嶼山巴士。

上車時可以跟司機說往伯公坳分段收費，他就會幫你調整八達通機的費用。當在東涌上車後，約20分鐘車程，便會到伯公坳，請於伯公坳站下車。早一個站或遲一個站都相隔甚遠，是步行難以達到的距離，所以一定要在伯公坳站下車。如果擔心不懂下車，可以在上車時跟司機說一聲「伯公坳有落」。

落車後，沿馬路邊的行人路繼續行，約行一分鐘，馬路由上斜漸變成落斜，行山徑的入口就在左面。

由於原路折返，也是在伯公坳下山。下山時，則要過對面馬路，因為往東涌方向的巴士站在對面，可搭11、3M或者23號回東涌。你要有心理準備，在秋冬周末假日的黃昏，伯公坳巴士站會大排長龍，很可能要企位，但有時會有加班巴士直接從伯公坳回東涌，看你遇不遇到。

近年漁護署在起點伯公坳增設不少郊遊設施：

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上大東山的話，盡量使用背囊，不要帶手袋。（顏銘輝攝）

5.建議大東山行山裝備：

上大東山的路有很多大石級，登頂的路更加陡峭崎嶇，就算你不登頂，沿鳳凰徑繞過山頂往爛頭營的路也滿佈碎石，所以建議大家穿行山鞋。

由伯公坳行上大東山不用涉水跨澗，如果在秋冬晴天登山，路面不會太滑，穿上乾地防滑能力理想的行山鞋即可，鞋底的狗牙能夠幫你在上落時抓住地面。就算沒有行山鞋，也請穿運動鞋，真的別要穿高跟鞋。

有大東山的行山人士穿行山鞋及使用行山杖。（顏銘輝攝）

建議大家用背囊盛載補給，空出雙手，盡量別要拿住手袋或者膠袋行山。大東山的路陡峭，如果失平衡跌倒時，有雙手保護自己，而且如有行山杖的話，可以用杖幫忙上落山。行山杖會令你上落山時舒服一點，減輕腿部的壓力。

如果打算登大東山頂的朋友，建議多帶一對手套，因為離開鳳凰徑攻頂的路很斜，可能需要用手扶住兩旁的植物及石頭。手套不用太貴，二三十元一對的3M手套已經足夠，在家居用品店及五金店有售。

有一點容易被人忽視，請帶備保暖外套。香港秋冬不太冷，而且上山熱，可能不需要穿外套。不過，每升1000米氣溫就會低6度，大東山上氣溫會比山下低，而且上到山後野餐拍照，你的運動量會下降，容易著涼，加上山上肯定大風，不斷帶走你的體溫。因此，建議大家帶多件保暖外套在背囊。

若果有意留在山上看日落的，當然要帶照明工具，但打算日落前下山的，亦最好帶電筒或頭燈，以備不時之需。萬一山上遇上意外，或者有阻滯，未能準時下山，都能有照明工具，不用摸黑走路。

此外，建議大家帶多一隻哨子，以作緊急求救之用。大東山滿山芒草，萬一你倒在其中一個草叢中，的確很難找到你；若果你吹響哨子，可以令其他山友及救援人員更容易找發現你。

上大東山是全程山徑，最好穿行山鞋以及運動裝。（顏銘輝攝）

6.大東山行山路線建議補給：

伯公坳及大東山上都是沒有補給的，山上沒有士多或者豆腐花吃，故請於東涌買好所有飲品及食物。在東涌巴士站旁，東薈城的地庫有一間大超級市場。

建議至少帶兩升水上山，另外可再買能量補充飲品。食物方面，請帶備午餐以及一些行動乾糧。別要帶包薯片就上山，最好帶些高熱量的乾糧，例如朱古力。大東山位於郊野公園之中，山上沒有營地或燒烤場，不能生火煮食的。風高物燥，請勿在山上任何地方生火。

建議大家帶備一個垃圾袋，將食完或飲完的食物及飲品包裝放入袋中，到下山後才扔入垃圾桶，切勿在山上亂拋垃圾。體能許可的話，鼓勵大家拾走其他垃圾，為環境出一分力。若果人人在山上拋垃圾，未來大東山就會變成垃圾山。

伯公坳有涼亭。（顏銘輝攝）

由伯公坳起步行約45分鐘，就抵達第一個多芒草的地方，漁護署近年還在旁邊的山崗上修築了一個觀景台，並在路旁放了兩張長凳。（顏銘輝攝）

▼▼▼按圖看清大東山路線、沿途風景、設施▼▼▼

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7.登大東山路況：

離開馬路，行上兩步，便有兩個太陽能廁所，還有涼亭及野餐桌，之後跟住鳳凰徑的路牌上大東山，全程都是泥路及石路，上山的路大多是石級，有的石級很高。

上山途中會見到一些支路，大多是遊人去打卡拍照行出來的小路，但只要跟住最闊的大路走，便不會迷路。隨海拔上升，山路兩旁的芒草會愈來愈多，影相時要小心其他行山人士，別要阻塞道路。

登山徑旁，豎立了多個「保護生境、請走正路」的告示牌，呼籲行山人士走在主徑上。（顏銘輝攝）

鳳凰徑並不會經大東山山頂的，最高處約770米高，如果要上山頂以及跳板石的話，則要沿左邊的小徑行去上，再登869米的山頂。由鳳凰徑經跳板石上頂的路尚算明顯，但非常陡峭，而且路滑，有些位置可能要手腳並用。（如想了解跳板石位置可看：大東山賞芒草攻略 早上出發連走跳板石爛頭營）

跳板石是大東山的著名景點，但位置偏離鳳凰徑主路，上去的山路幾斜。（顏銘輝攝）

跳板石是大東山上最熱門的景點，就算是閒日下午，通常都有十多人圍住跳板石排隊等拍照。

是否上大東山頂？請大家量力而為。就算不上山頂，亦不會錯過太多美景。沿鳳凰徑的大路走，也會經過郊野公園的觀景台，繞大東山頂而行，左邊山坡有芒草，右邊則是大嶼山南海岸的壯麗景色。

之後山路會徐徐向下，往爛頭營的小屋群走去。都是老生常談了，別要爬上屋頂影相，一來可能破壞屋頂，二來屋頂日久失修，對你也有危險。落到爛頭營，回望大東山，這段路的芒草都很壯觀。

爛頭營是今次旅程的盡頭，因為再行的話，就會離伯公坳太遠。建議行到什麼位置回頭？就是黃龍坑郊遊徑的路口及指示牌，如果是打算回伯公坳落山，請於這個位置就好回頭。回頭下山的路，全跟鳳凰徑走，不用再上大東山頂。見到黃龍坑郊遊徑的路口，可能有人會心動想直接行落東涌，但「包你行到腳軟」，一定非常辛苦。

如果原路折返伯公坳落山的話，來到這個黃龍坑郊遊徑指示牌，就好回頭了。（顏銘輝攝）

地圖中的A點為起點伯公坳，B點為建議的回頭點（黃龍坑郊遊徑指示牌）。（網上截圖）

下山的路，不用途經大東山山頂，沿鳳凰徑的大路行。A點是黃龍坑郊遊徑指示牌，B點則是伯公坳。（網上截圖）

爛頭營上的芒草，順光影是這樣。（顏銘輝攝）

同一堆芒草，逆光影就變成這樣。（顏銘輝攝）

8.拍攝大東山芒草攻略：

順光影芒草，總是平平無奇，欠缺層次感，但逆光影的話，會令芒草有閃閃發光的效果。同一個芒草堆，順光及逆光影，完全是兩個模樣。

中午影的芒草，總是比不上日落影的芒草，所以上大東山影芒草，你會有種愈影愈靚的感覺。

若果你上午11時從伯公坳起步，中午12時料可行到海拔600米以上的芒草密集區。你會發現芒草夾道歡迎，滿佈山坡，相信任何人都按捺不住拍照，但影出來的效果可能難令人滿意，原因是時機未到。

勿在上山路上留戀太久，繼續往大東山頂走，約下午1時可到山頂。吃點東西後，走落爛頭營，時間大約下午2時，太陽開始西斜，便是拍攝芒草的好時機。從爛頭營回望大東山，正是西方日落的方向，大東山漫山遍野的芒草染上金光。下午3時後，開始從爛頭營離開，此時沿路的芒草會變得比上山時更美麗，因為夕陽的時機來了，陽光的仰角愈來愈低。

除了芒草外，善用嶼南海岸的景色，也可以拍出很有氣勢的照片。

除了影芒草外，大東山還有很多靚景位置，嘗試利用嶼南海岸為背景，可以影出有氣勢的照片；圖中為打卡熱點跳板石。（顏銘輝攝）

9. 大東山冷知識

大東山又名為大崠山或大峒山，「崠」及「峒」相通，意思是山脊或山峰不齊，正符合大東山及二東山一帶的山勢。

大東山的英文名叫Sunset Peak，並非因為這裏看日落靚。據說，英國人佔領香港後，從港島西望，太陽總是從大東山一帶落山，故而得名。

爛頭營石屋的歷史源自上世紀20年代末，一班在廣州及香港經商的美國人，聯同在香港的英國人，於大東山及二東山之間的脊地開闢為避暑區。營舍名為Lantao Camp，中文直譯為爛頭營。

資料來源：《香港地名與地方歷史下》

總結上大東山的注意事項：

勿抱行街觀光心態，應以做運動、出汗及預計行得辛苦的心理準備上山

安全永遠比拍照重要

做足準備，包括行山裝備及充足糧水

量力而為，上不到山頂便不要上，懂得知難而退

預留時間下山，盡量在日落前離開山徑

愛護大自然，別破壞爛頭營小屋，自己垃圾自己帶走

拍照時尊重其他行山人士，例如別要阻塞主要山徑

沿現有行山徑走，不要自行開闢新路徑

