【英超】簡迪罕見低級犯錯笑死人　夏維斯華拿表現低迷遭狠批

狼隊反勝車路士2：1的英超賽事當中，出現一個極罕見的手球失誤，更難以想像的是，這個失誤來自素來穩健的車路士防中尼高路簡迪。 這名法國國腳在接應隊友的界外球時，竟然用手接波！雖然這個犯規無傷大雅，只是在前場輸了個自由球，但片段在網上廣傳。其實今場車路士表現最差的兩位德國進攻球員夏維斯及迪姆華拿，有傳媒賽後撰文，指兩人需要證明自己的身價。

【狼隊補時絕殺車路士2：1】（按圖放大）

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【英超】Big6繼續失分！車路士遭狼隊絕殺兩連敗 曼城僅和西布朗

簡迪的有趣一幕在74分鐘出現，當時車路士在前場左路博到界外球，進攻中場美臣蒙特到場邊處理，他扔給在中路無人看管的簡迪。皮球彈一彈地，其實也不難處理，因為簡迪方圓幾碼都沒有人，但他竟然微微俯身，用雙手接住皮球！

【簡迪搞笑手球逐格睇】

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狼隊球員紛紛舉手，球證鳴笛吹罰簡迪，但沒有出示黃牌，判狼隊獲得自由球。雖然簡迪這次犯規無傷大雅，但在頂級聯賽甚少見到這種犯規，所以他用手接界外球的片段賽後在社交網站及討論區廣傳，很多網民都覺得難以置信，想不到素來穩健的簡迪會突然犯下這種低級錯誤。亦有網民笑言，可能簡迪太喜歡打籃球。

【簡迪搞笑手球片段】

雖然簡迪犯下了這個低級到有點搞笑的失誤，但講車路士表現最差的球員，還未數到他。夏維斯及迪姆華拿總值1.09億英鎊轉會費，但加盟半季後，似乎都未適應英超的踢法，兩位德國球員今場表現低迷。

迪姆華拿經常被安排踢邊路，影響了他的入球率。（Getty Images）

華拿的問題很可能與位置有關，因為他最擅長踢的是中路，但車路士領隊林柏特很喜歡安排他左翼鋒。雖然華拿以前都踢過翼鋒，但明顯地，表現遠不如他在中鋒位置，就以今場為例，他在邊路的威脅不足，傳中亦欠準繩，而且車路士的快速反擊有限，發揮不出他的速度。

夏維斯今場進攻數據全部0

夏維斯絕對是一名技術優秀的天才球員，但他仍未跟得上英超的節奏，無論控球還是傳球，常常「慢半拍」，今場表現在華拿之下，說得上是全隊最差。作為進攻中場，他被換走前踢了70分鐘，射門、威脅傳球、成功盤扭過人、博到犯規次數全部都是0。

夏維斯今場沒有射門，對抗很差。（《天空體育》圖片）

華拿上季在德甲為RB萊比錫平均每90分鐘攻入0.9球，但來到英超後每90分鐘平均只有0.32個入球。夏維斯上季在利華古遜各項賽事45場入18球，今季在車路士16次上陣入4球，入球率由上季每90分鐘入0.44球，跌至今季的0.12球。

領隊林柏特表示新兵還需要時間適應，他說：「我們有些新球員，人們或者只着眼於他們的身價。不過，同時他們有的都是年輕球員，又是第一次來到這個聯賽，他們明顯地需要更多時間。」

夏維斯今場低迷，進攻零貢獻。（路透社）

外國傳媒亦發現夏維斯及華拿的問題，賽後即撰文，其中《ESPN》的文章標題為《車路士需要夏維斯及華拿證明自己的價值，藍軍不敵狼隊，跌出前4名》，至於英國《天空體育》更特別針對夏維斯撰文，標題為《夏維斯在車路士的狀態：年輕的新兵至今表現掙扎》。

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