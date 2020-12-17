【F1】千禧後角田裕毅升班投艾法托利　實而不華的日本小巨人

相隔7年，日本車手再度登陸一級方程式（F1），今年F2全年總季軍兼最佳新人角田裕毅，來年升上「金牛」艾法托利，成為加斯利的隊友。 「千禧後」﹑20出頭的角田裕毅，登陸歐洲兩年後便可登上F1的大舞台，必定有他的過人之處，除了個人實力，還有本田的實力。

戰畢煞科戰阿布札比站後，紅牛車隊及艾法托利兩支兄弟車隊，來年4個車手位置中，只得韋斯達賓及加斯利來年篤定有位置。

艾法托利周三（16日）公布，年僅20歲的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將會成為「金牛」的第二名車手，取代「俄羅斯魚雷」基亞特的位置成為7年來首名征戰F1的車手。

日本千禧後車手下月試車 盛傳來季登陸艾法托利

角田裕毅成為史上第21名出戰F1的日本車手。（Getty Images）

實而不華的角田裕毅：

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F1「千禧後」第一人

角田裕毅是F1首名「千禧後」車手，亦是史上第21名日本車手出戰F1，繼小林可夢偉後再度在F1出現日本國旗。角田升班，當然十分興奮，「出戰F1一直是我的目標，如今終於達成了，我感到非常高興。」

晉身成為F1車手，角田除了感激艾法托利﹑紅牛及紅牛青訓總監靴文馬高（Helmut Marko）外，必然少不了「由細睇到大」的本田，「我們必須感激本田，他們一直支持我的賽車生涯，讓我有機會在歐洲鬥車。」

過往征戰F1的日本車手（只列部分／按圖放大）：

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由本田帶往歐洲

2017年，「角田San」加入本田「夢想方程式」計劃（Honda Formula Dream Project），本田近年與紅牛車隊在F1合作後，雙方建立不俗的關係，讓角田有機會由本田晉身紅牛青訓計劃，並在歐洲出戰F3賽事。

在日本，角田是F4全國總冠軍；在歐洲，他只是一名無名小卒，他記得靴文馬高的一句說話：「你需要將日本的超卓表現帶到歐洲！」

角田裕毅在F3的表現不過不失，卻看見他漸漸改善，在比利時斯帕（Spa）首度殺入三甲，是他生涯的轉捩點。法國車手侯拔（Anthoine Hubert）在意外中喪生，激發了角田的小宇宙，「侯拔是我的學習對象之一，在他意外去世後，我決定為他而戰，結果我在該季首度站上了頒獎台。」

角田的強勢延至意大利蒙薩，他在常規賽及衝刺賽中皆打入前三，更贏得衝刺賽的冠軍，正是當日的表現使靴文馬高刮目相看。

角田去年在意大利蒙薩一連兩站踏上頒獎台，是他生涯的轉捩點。（角田裕毅Instagram截圖）

今年躍升鬥F2，「角田San」直言是生涯一大挑戰，加盟Carlin車隊夥拍印度車手杜魯華（Jehan Daruvala），全季7度登上頒獎台，3度奪得分站冠軍，成為本年度最佳新人兼總季軍。

兩年兩度升班並登陸F1看似輕易，其實今年的F2賽季或是他挑戰F1的唯一機會，「馬高告訴我需要在今季有好表現，我需要在總成績前5名完成而取得超級車牌（Super License），若果我失敗的話，我可能回到日本繼續賽車生涯。」即使嚴苛，他亦明白背後意義，「我認同他（馬高）的做法，因為出色的車手只會留在F2一季。」幸好他不負眾望，在壓力之中仍取得好成績。

角田個子不高，心中卻住了一個「小巨人」，他的目標十分遠大，希望成為世界冠軍，同樣背負着所有日本車迷的寄望。

角田裕毅在今年F2 7次踏上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

來年F1三大新人：

本田紅牛親密關係 造就角田裕毅極速升班

角田裕毅升班，同時再次印證在F1「識人好過識字」。當然角田在F2已展露自己的實力，但若沒有本田撐腰，角田未必可以如此短時間極速登陸F1。

正如以上文所言，本田與紅牛的合作關係密切，加上自2019年起向紅牛車隊提供引擎，使他們「親上加親」。作為引擎製造商，本田當然有一定的「牙力」，就如「金牛」早前在阿布札比的年輕車手測試，角田裕毅及佐藤萬璃音（Marino Sato）兩名日本人為艾法托利進行測試。

本田將在2021年後退出F1舞台，故此如今把握機會，先把角田送上F1，綻放本田的餘暉。

全因本田與紅牛的親切關係，才可造就包括佐藤萬璃音在內的兩名日本車手，為艾法托利進行測試。（Getty Images）