MLB｜等待一百年　大聯盟終承認黑人聯盟　逾三千球員再寫歷史

美國聯棒大聯盟（MLB）今日進入歷史新一頁，正式承認7個黑人聯盟（Negro Leagues）於種族隔離年代、即1920年至1948年間所寫下的紀錄。 這意味包括傳奇投手Satchel Paige在內，這段期間的7個黑人聯盟，大約3400名黑人球員紀錄將被正式承認。

大聯盟總裁曼輝（Rob Manfred）今天發出聲明，正式承認7個主要黑人棒球聯盟屬MLB歷史的一部分：「我們所有熱愛棒球的人，一直都知道黑人聯盟在面對不公義的背景下，培訓了許多優秀的棒球球員，帶來創新與成功。今天我們要很感激地把黑人聯盟的球員，給予他們本來就應該被算入的身分，成為官方歷史紀錄。」

今年8月16日是「黑人聯盟」成立100周年，MLB終在今天正式承認7個主要黑人棒球聯盟屬MLB歷史的一部分。（GettyImages）

MLB排斥黑人球員 直至「傳奇42號」登板

1920年，美國仍實施種族隔離政策，有色人種未能享有應有的人權，包括禁止在白人餐廳用餐、白人與黑人小孩的學校必須分開，當時亦有不成文規列，不允許黑人與白人一起打棒球。因此，其他有色種族如黑人、深膚色的南美洲人等，成立了黑人聯盟。

「傳奇42號」Jackie Robinson於1947年成為首名加入大聯盟的黑人球員，打破種族藩籬。有指他效力布魯克林道奇隊的十年間，除了球技的挑戰，還要忍受投手的近身內角球，跑者釘鞋又往他腳上踩，甚至經常被觀眾辱罵，信箱不時收到恐嚇信等。Robinson每天忍受這些不平等的待遇，但他忍辱負重，以實力證明自己。

黑豹Chadwick Boseman曾演棒球黑人傳奇 逝世日巧合是球星紀念日

Jackie Robinson成為首名加入大聯盟的黑人球員，他在歧視目光和不公平對待下，取得了各項榮譽。（Getty Images）

登上MLB的第一年，他就獲得新人王的殊榮，用成績征服白人，用球技讓白人住口。兩年後，他摘下國聯打擊王、盜壘王與年度最有價值球員（MVP）。他在1955年更帶領道奇隊擊敗當時的強隊洋基隊，奪下道奇成立73年以來第一個世界大賽冠軍。

在7個黑人聯盟中，共35名球員打入美國棒球名人堂，包括傳奇投手Satchel Paige、捕手Josh Gibson、外野手Oscar Charleston等。Satchel Paige 20歲開始於黑人聯盟打球，1948年在大聯盟生涯初登板已年屆42歲；46歲時，他還能出賽46場，取得12勝10敗，防禦率僅3.07。今次承認黑人聯盟的身分，Paige的生涯總勝場數將會加多146場。

Gibson於黑人聯盟打滾16年，棒球歷史學者估算他在這16個球季打出了超過800支全壘打，但因為當時記錄不全，故似乎難以改寫巨人一代強打邦斯的762支生涯累積全壘打紀錄。不過，他於1943的.441打擊率，有可能成為MLB單季最高打擊率新紀錄，這要視乎MLB及數據庫Elias Sports Bureau最終決定如何統計這些數據。

每年的4月15日是紀念日「Jackie Robinson Day」，所有MLB球員都會穿上42號球衣，向一代傳奇致敬。（GettyImages）

黑人聯盟紀錄獲認可 排名榜有機會執位

今年剛好是黑人聯盟100周年，在正式創立一世紀後，他們的紀錄和數據終將合併到大聯盟歷史中，大約3400名黑人球員紀錄將被正式承認。這意味Jackie Robinson、Willie Mays等黑人聯盟出身的球星，累積數據亦會因此增加。

在全壘打排行榜上以660排第6名的Willie Mays，有機會增加全壘打數衝擊更高排名，至少其1948年效力阿拉巴馬黑色男爵的16支安打，就會加入其安打總數。

Robinson為黑人球員打開MLB之門，1954年聯盟已有不少黑人球員參賽。（Getty Images）

黑人棒球名人堂總裁Bob Kendrick表示，雖然黑人聯盟球員並沒有追求取得大聯盟的認可，但大聯盟的追認對歷史、對球迷來說都有重大的意義，讓大家知道黑人聯盟確實在棒球發展歷史上極具重要性。

不過，由於當時黑人聯盟比賽總數（少於80場）遠少於MLB（現時例行賽162場），故某些數據如打擊率、防禦率如何歸納到大聯盟的記錄之中，仍有待研究。無論最終結果如何，今次承認黑人聯盟的紀錄，都是黑人平權運動中的重要一步。

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