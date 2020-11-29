生而被標籤・四｜莫問出處　脫掉身上黑色標籤　難民也為夢想而活

All Black FC（ABFC）創辦人兼教練Medard Koya在答應受訪前問我：「你覺得你的報道與之前我做過的，會有什麼不同？」 第一次被如此反問，也對，受訪不受訪，當然有選擇權。 這名前中非國腳的唐突絕非惡意為難，他說一支由難民、黑人、少數族裔組成的業餘足球隊，初期不乏外界關注，卻無人真正關心與理解。 「不要訪問我了，這次讓大家認識年輕球員吧。」Medard說。 原來，Medard早已給我訪問的命題。這是一個關於改變與希望的故事。 攝影：曾梓洋

All Black FC 只是業餘球隊，無論別人看不看見他們的堅持和努力，誰都不能偷走他們的信念。這不也是一件很「香港人」的事嗎？（曾梓洋攝）

第一章

獅子之心

All Black FC的黃黑色會徽，威勢赫赫的獅子上方印有「獅子之心」（Hearts of Lions）的標語，象徵以堅強的心迎難而上。

香港大部分難民和尋求庇護的非洲與南亞人士，都不能合法在港工作，只能依靠微薄的人道援助過活，審核難民身份的過程，是你我無法想像般漫長，等待近乎絕望。

曾效力屯門足球會和觀塘區足球會的Medard，於2016年成立了ABFC，藉此讓香港的難民與少數族裔透過足球重建自我價值，擺脫社會「罪惡根源」的污名，與香港連繫。數年過去，ABFC由「全黑」的非洲難民足球隊，發展成為獨一無二的多元本地球隊。

第一次見面時，Medard興奮地對我說，球隊終於獲贊助球衣，「最讓球員開心的是，贊助商是本地公司。」

我為了求生而來。 Ousmane

難民是世界上最悲傷的旅人，來自非洲幾內亞首都科納克里的Ousmane，因生命受威脅而逃到香港，卻險些以另一形式「死去」。（曾梓洋攝）

#BlackLivesMatter：逃生的畿內亞少年

2014年2月2日，20歲的Ousmane由非洲畿內亞首都科納克里（Conakry）首次踏足香港，尋求政治庇護的他，成了入境處審核文件上的其中一個輪候號碼。小時候，非洲男孩整天活躍在泥濘的土地上，他日復一日踢球、訓練，只為實現職業足球夢。然而，幾內亞人權狀況惡劣，法不治罪和當權者的腐敗，令人民一直生活在黑暗中。

「I come to save my life.」曾為難民的Ousmane向我道來。總統大選前夕，他因不願投票而曾被禁錮威嚇，讓他感到有必要離開。日本、韓國、美國，他有想過逃離到其他國家，滿滿的求生勇氣，缺的是足夠的錢，最終他帶着僅餘的一千元港幣，由赤道跨越12917公里來到這片土地。

6年前以免遣返聲請暫留港的Ousmane不能工作，初時只能隱身家中或附近的公園閒坐，同一個位置、同一樣風景，就這樣坐、坐、坐。（曾梓洋攝）

Ousmane在WhatsApp的個人簡介，寫了「Black lives matter」，這是長期受盡歧視的切膚之痛，黑膚色，是他們身上最明顯的標籤。

在香港，難民仍然是一個極隱形的群體，政府把他們當成入境機關文件中的數字，他們往往被本地人視為社會秩序的破壞者，或是掠奪資源的寄生蟲。以為踏足文明的異境後能盡情呼吸自由空氣，等待他的卻是另一個牢寵。

他開始生活在被標籤的深水埗街區，歧視的目光能殺人，以免遣返聲請暫留香港的他不是不想工作，只是不能工作。他無法像在非洲般自由地踢球，不會英文，同住的又不會法文，「頭6個月，我不停問自己為什麼會來到這裏。」他最初只能隱身家中或附近的公園閒坐，同一個位置、同一樣風景，就這樣坐、坐、坐。誰也沒有發現。

與隊友踢球時重拾快樂，不再感到孤身一人，追着球時彷置身回到家鄉的草原和泥地，踢球是天賜的自由。（曾梓洋攝）

Black Dreams Matter

兩年過去，就在他行屍走肉般活着之際，剛成立ABFC的Medard在球場找到他。

被看見、被發現、受重視，是比人道援助更讓他感到被當作人的對待。不想死去而離鄉來港的他，卻險些在這兒以另一形式「死去」；夢想，是與黑暗共生時拉他一把的力量。

ABFC讓我有「Many many hopes」。 Ousmane

非黑即白的主觀審判，無知以各種顏色呈現，撕掉深膚色標籤深入了解的話，他們都是善良的年輕人。（曾梓洋攝）

踢球是天賜的自由

從非洲人口中聽到足球是他的生命，沒有誇大其辭的感覺。「那時我沒有機會常規地踢球，也沒有球隊會收留，自小足球便是我的生命，加入ABFC讓我的職業足球夢想重燃。」Ousmane以帶點口音的英語解釋，ABFC讓他擁有「many many hopes」，「教練Medard鼓勵我去練波、踢波，常常鼓勵我不要放棄，他說『One day you’ll be happy』。」司職前鋒的Ousmane，後來獲委任為ABFC的隊長。

ABFC就如從裂縫裏照進來的光，踢球時，能喚醒他生存的動力，也能忘掉生活中的苦。「在香港沒有工作，生活不是易事，與ABFC的不同種族球員在一起，他們喜歡我的足球，把我當成是家人，追着球跑時，我感到自由和快樂。」Ousmane想起家鄉的草原和泥地，踢球是天賜的自由，他微笑說感謝主，讓他在香港遇上這樣的美事，「Everything is belong to your god.」。

「你最想去哪裏踢球？」「英國吧。」他自豪地說效力利物浦的基達是他兒時踢球玩伴，。（曾梓洋攝）

他信奉的主，還在逆境的轉角處，安排了他與同樣熱愛足球的香港人太太在球場相遇，取得了香港身分證與工作簽證留港。然而，職業足球員的夢想，仍欠一本需等待7年的香港特區護照。「香港的球會認為你是好球員，卻因為我沒有香港護照而卻步。足球應該是平等的，即使你的技術有多好，他們也不會為你留外援位置。」

第二章

少數族裔與非洲難民

「我知道我的足球夢想不會賺錢，但不代表不重要。」Pawan說希望有一天能成為職業足球員，甚至在旺角大球場為港隊而戰。（曾梓洋攝）

在身旁聽着的印度裔球員Pawanvir（Pawan），擁有Ousmane夢寐以求的香港特區護照，但他同時反向地渴望擁有非洲球員與生俱來的強悍，與Ousmane較內向沉穩的個性相比，21歲的Pawan舉手投足都散發自信。

戰亂與流浪，貧窮與死亡，在香港這個物質世界，是我們不能單憑想像所感受的事。Pawan曾到美國留學兩年，現在於香港大學就讀二年級，也許他與Ousmane甚至其他難民隊友連繫的，只有足球而已。可是，足球是他們的共同語言，一致的職業足球夢想，已足以讓他們嘗試相互理解。「非洲球員比我們更具鬥心和攻擊力，可能他們自小在困境中成長，習慣了強悍，但他們在場外都是很友善的人。」Pawan說。

我不會怪他們的目光，這便是社會。 Pawan

夢想簡單 就不重要嗎？

Pawan與一般香港人無異，只是他從小就讀少數族裔佔大比數的「指定學校」（Designated School），除母語印地語外，多以英語溝通，略懂廣東話。認識或看到一個人時，人們總是會以外貌定奪第一印象，因此膚色不同、外表不同，便覺得他不是自己人（香港人），但Pawan說沒有很深刻被歧視的經驗，「我的膚色樣子與一般香港人不同，大家只是把我當作外國人吧。」他語調輕鬆說：「我不會怪他們的目光，這便是社會。」這卻是不應習慣的事。

一動一靜的Pawan與Ousmane，在港出生的印度裔與來自非洲的難民，足球把他們連結起來。（曾梓洋攝）

我希望有天胸前可頂着港隊的徽章，在旺角大球場踢球。 Pawan

他在2017年加入ABFC前在區隊踢過U18，也曾被選入香港地區精英隊，在青少年足球精英匯中與曼聯U16對賽。從來沒有被選入過港隊青年軍，Pawan笑言那次是他最接近代表「香港隊」的時刻。他夢想成為職業足球員，作為香港人，當然想有天能代表港隊，他帶着滿是期盼的眼神說：「我希望有天胸前可頂着港隊的徽章，在旺角大球場踢球。」他自言這樣的夢想，在香港不會賺錢，也不是家人心目中崇高的理想，可是，於他而言夢想就是夢想，港隊踢過一場場經典戰役的旺角大球場，是他前進的力量。

日常的踢球 最重要的寄託

只曾踢過地區隊的他，自言沒有一張亮眼的履歷，很難在港超聯、港甲球會落班，因此在ABFC由零開始。「這裏的訓練很高強度，而且教練選人不分種族，只看你的能力，所有人都有公平的踢球機會。」

不只是年輕的Pawan，其餘在港土生土長的少數族裔、港人球員，眼看隊友為逃亡而選擇了顛沛流離的人生，他們在別人的千瘡百孔中，學會理解與感恩。

「他們（難民）與我們一樣，同樣熱愛足球，有速度和技術，也想成為職業足球員，然而現實無法讓他們達成夢想。想起他們的處境，使我更有動力實現夢想，因為我比他們幸運多了，有追夢的機會。」除了個人的目標，現在的Pawan踢球變得更有意義，因為他知道足球是隊友流落異鄉時，簡單卻最重要的寄託。

Pawan看到隊友因戰亂、迫害等而逃離到香港，更珍惜踢球的機會。他知道職業足球不是崇高的理想，但夢想是引領他向前的力量。（曾梓洋攝）

我想起ABFC隊中還有3名住在南丫島的混血兒球員，一星期5天的訓練，還未計比賽日，不辭勞苦的「出城」去踢球，夜課後趕坐船回家。其中一名球員Mathew說過：「各人無論是從哪裏來，南丫島也好非洲也好，無分種族和地域，都是為同一個目標而齊集一起踢球。」體育，本來就是這麼純粹的一回事。

現在，我的家是香港。 Ousmane

有家可歸

畫面跳轉到我們在飛鵝山上拍照那天，Ousmane安靜地俯瞰大自然與城市混為一體的獨特景觀，不知群山環抱下，可會想到非洲的壯麗山景。懸日下，我問：「你想家嗎？」「當然，我已近7年沒有回去了。」他幽幽地朝橘黃的天空看去。

「那你在香港Feel like home now？」人們說，家是一種感覺。

「是的，我現在可以到處去，可以到不同球會試腳、找工作，可以隨時去隨地了，就跟所有香港人一樣。」他上周與退出港超聯、今季轉戰港甲的佳聯元朗簽約，一步步向職業夢想進發。那些暗不見光的痛苦記憶，也許不會像夕陽般落下而去，落難的傷口始終是脆弱的，但他在有家可歸的地方，逐漸變得像獅子之心般堅強。