FIFA頒獎禮｜高普蟬聯最佳教練成首人　孫興慜獲獎摩連奴都讚好

一年一度的國際足協年度頒獎典禮，換個方式仍然順利進行，FIFA年度最佳陣容由利物浦及拜仁慕尼黑成為大戶，年度最佳入球的普斯卡斯獎則落在孫興慜手上。

FIFA年度頒獎禮，萬眾觸目的最佳男子球員，由拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基勇奪殊榮，亦同時公布本年度的最佳11人。

利雲度夫斯基膺最佳球員 C朗失落大獎即黑面

利物浦及拜仁慕尼黑兩支球隊成為年度最佳陣容的大贏家，兩隊各據3.5名球員，何來0.5人？答案是堤亞高艾簡達拿，他早前從拜仁加盟利物浦。拜仁入選的還包括小將艾方素戴維斯﹑甘美治及利雲度夫斯基；利物浦則成防線大戶，雲迪積克﹑阿歷山大阿諾特及門將艾利臣攜手入選。

有趣的是，今年最佳門將的殊榮落在紐亞身上，但該名拜仁鋼門卻不在最佳11人之列。

FIFA年度最佳11人（按圖放大）：

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高普蟬聯最佳教練 望聯賽錦標為球迷沖喜

去年贏得年度最佳男子隊教練殊榮的利物浦主帥高普，今年再次入選最後五強，與列斯聯領隊比爾沙及拜仁主帥費歷克競逐獎項。帶領拜仁勇奪「五冠王」的費歷克是今年大熱，惟高普最終「冧莊」，再奪最佳教練殊榮。

高普領紅軍相隔30年再度稱霸英格蘭頂級聯賽，使該名德國籍主帥再添一座獎座，亦是首名領隊蟬聯最佳教練。高普在得獎感言中，再度感激一眾球員及教練團隊，並指聯賽錦標是「苦中一點甜」，「沒有團隊及球員們的努力，我們不能奪得聯賽錦標，一圓30年的夢。2020年是充滿不幸及特別的一年，希望球隊奪冠，能為一眾球迷們在這段艱苦時刻帶來正能量。」

高普成為首名領隊衛冕年度教練獎。（資料圖片／Getty Images）

FIFA頒獎禮各大獎項得主：

孫興慜以一敵六贏普斯卡斯獎 摩連奴IG贈慶

今年的普斯卡斯獎由孫興慜奪得，該名韓國球星去年12月鬥般尼一仗，一人獨闖龍潭，以一敵六，狂奔78碼建功。

孫興慜單騎破般尼奪今季最佳金球 阿仙奴名宿評審讚不絕口

孫興慜對般尼以一敵六的金球，成為今年普斯卡斯獎的得主。（資料圖片／Getty Images）

重溫孫興慜以一敵六逐格睇：

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「孫仔」奪獎後，感激一眾投票者及對他的支持，普斯卡斯獎是他的特別回憶。最近熱衷社交網站的「IG達人」摩連奴，在回家路上觀看FIFA頒獎禮的直播，得知「孫仔」獲獎後，特意透過Instagram向愛將道賀，稱這是實至名歸。

摩連奴近期爆笑IG Post：