英超│孫興慜單騎破般尼奪今季最佳金球　阿仙奴名宿評審讚不絕口

英超周四（13日）頒發今季最佳金球獎項，熱刺的韓國射手孫興慜12月對般尼一人狂奔78碼（約71.4米），扭過6名般尼守將射入的「世界波」，成為了今季得獎者。

孫興慜於12月7日主場對般尼一戰，32分鐘截到皮球後獨自盤球反擊，只花了11秒就推過6名般尼守將，「燙射」撕破客隊門將尼克普比十指關。

孫興慜金球逐格解說：

+ 8 + 7 + 6

據官網記錄，孫興慜一扭六足足跑了78碼，為入球球員最長盤球紀錄第2位，僅次於水晶官的安祖斯唐辛。

唐辛2016至17年球季作客西布朗一仗，14秒內引球推進約83碼（75.97米）再勁射破網。

好波不妨一睇再睇：

"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj — Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020

孫興慜單騎直搗般尼大門成為今季金球。（Getty Images）

伊恩胡禮大讚實至名歸

孫興慜對般尼的入球已贏得12月金球，如今更進一步成為本季最佳金球，評選之一的阿仙奴名宿伊恩胡禮亦讚不絕口。

「世上只得數名球員如孫興慜一樣，可以由自己的禁區頂，單騎深入對手陣地，然後冷靜又精確地完成致命一擊。」伊恩胡禮於英超官網訪問說。

伊恩胡禮大讚金球盡顯孫興慜優點。（Getty Images）

胡禮又指金球盡顯該名「太極虎」射手的速度、技術及場上觸覺，在9人名單中跑出絕對是實至名歸。

英超2019至20年球最佳金球候選名單：