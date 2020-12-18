【俄超】「世界第二」中堅新東家做隊長　輕率回傳慘變花式自殺

「聞戰鼓思良將」，利物浦球迷眼見愛隊中堅荒，有沒有掛念洛夫雲？ 這位曾自稱「世界第一中堅」、也是世界盃亞軍隊成員的洛夫雲，今季轉戰俄超衛冕球隊，迅速成為正選，近來更成為隊長。不過，他在剛仗俄超上演一次「花式自爆」，輕鬆處理一個毫無威脅的來球，卻「玩死自己友」。賽後一個舉動，顯出其大將之風。

現處榜首的辛尼特昨日主場對莫斯科斯巴達，上半場開賽8分鐘由伊朗國腳阿斯蒙先拔頭籌，惟領先至22分鐘，後防一次罕見失誤，優勢化為烏有。

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洛夫雲今季從利物浦轉到辛尼特，立即站穩正選。（Twitter:Dejan06Lovren）

隊友入球後，紛紛跟洛夫雲（6號）擁抱。（Twitter: fczenit_en）

斯巴達球員在右路大腳斜傳，斬入禁區，隊友在底線前快辛尼特球員一步，頂回小禁區，惟落點沒有斯巴達球員接應。洛夫雲可以「歎慢板」解圍，甚至控下來再處理。他選擇胸口直接彈給門將隆約夫（Andrey LUNYOV），卻沒有留意隆約夫的位置。而且，來球落在他近鎖骨的位置，未能控球向下，而是撞高，剛好笠過隆約夫。

【洛夫雲驚世自爆】（點圖放大）

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隆約夫遇上隊長突如其來的考驗，實在措手不及，飛身拗腰向後翻，只能稍稍摸到「波皮」，未能阻止慘劇。洛夫雲「心口鑲鋼板」而「派膠」，只能唸唸有辭，重新上路。可幸，隊友生性，隊長倍感安慰。辛尼特下半場連入兩球，最終主場3：1獲勝。

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洛夫雲一向是「IG達人」，賽後在個人Instagram上載與隊慶祝的相片，答謝少數到場打氣的球迷。「燒炮仗」之後，不忘「認衰仔」，向隆約夫說：「那個入球，對不起。」