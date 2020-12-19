【桌球】英國球手謎之失誤尷尬到暈　奧蘇利雲慘負特林普出局

世界桌球大獎賽8強，中國球手趙心童與英國的利蘇斯基爭奪出線席位，最終該名英國球手以局數5：3勝出晉級。利蘇斯基戰至第4局時，竟然一時恍神，出現一個罕見失誤，他在犯錯後才醒覺，並尷尬地苦笑。 另外，「火箭」奧蘇利雲在4強惡鬥特林普，最終「火箭」大敗1：6無緣決賽。

世界桌球大獎賽戰至最後階段，趙心童成為最後8強唯一的中國球手，迎戰英國的利蘇斯基（Jack Lisowski），兩人在首4局不分上下，上半場打成局數2：2。利蘇斯基下半場開局即打出一棒過百度再領先，該名英國球手及後連奪兩局，最終以局數5：3擊敗趙心童，4強將與沙比（Mark Selby）爭奪決賽入場券。

利蘇斯基擊敗中國球手趙心童，躋身大獎賽最後4強。（World Snooker Tour Twitter截圖）

現年29歲的利蘇斯基今仗兩次打出「一Cue過百」，但也不及在第4局的一次有趣失誤搶鏡。利蘇斯基領先24度時，輕鬆將紅波送入尾袋，球證幫忙抹一抹白波，再將球放回位置。以當時白波的位置，若果打附近的黑波亦十分合理，當他再埋枱時，他的瞄準方向並非「黑柴」。

未知是否因球證清潔白波時走神，利蘇斯基「鬼揞眼」起手將另一個紅波打入中袋，球證的「Foul」隨之而來，利蘇斯基一臉無辜回身看着球證，「我入波做咩犯規呀？」，球證加以解釋後，利蘇斯基才恍然大悟，原來自己「伏已中」，該名英國球手即以手掩臉，並尷尬地步回坐位，趙心童看見驚奇一幕亦忍俊不禁。

「老友，乜咁唔小心呀」，趙心童見利蘇斯基的有趣失誤亦笑了。（World Snooker Tour Twitter截圖）

利蘇斯基「鬼揞眼」罕見犯規逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

利蘇斯基騎呢失誤片段：

另外，兩大名將奧蘇利雲及特林普（Judd Trump）在4強對壘，二人在11月尾曾在北愛爾蘭公開賽決賽中交手，當時特林普以9：7力克「火箭」封王。

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相隔不足一個月再度碰頭，奧蘇今仗狀態一般，首局與特林普周旋近40分鐘，最終被特林普先拔頭籌，特林普及後愈戰愈勇，連下兩城，奧蘇完上半場前扳回一城。可惜「火箭」未能乘勢扭轉局勢，繼續低迷，被特林普再拿下3局，結果特林普以局數6：1輕取奧蘇，近3次交手全勝。

特林普輕取奧蘇利雲殺入決賽。（World Snooker Tour Twitter截圖）

奧蘇賽後同樣盛讚對手的表現，直言特林普狀態極佳，錯過一個機會就只好捱打，「目前特林普狀態之佳，若沒有相近的表現，亦會被他比下去。他在今仗發揮接近完美，而我今仗未能給予他壓力，大敗亦無可厚非。」

奧蘇面對「弗到漏」的特林普，只好舉高雙手投降。（World Snooker Tour Twitter截圖）

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