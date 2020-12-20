【01球評】拆解阿仙奴緣何走進死胡同　阿迪達一子錯滿盤皆落索

阿仙奴作客不敵愛華頓，吃下今季聯賽第8場敗仗。就算不說從前的風光時刻，上季和再對上一季全季38場也「只是」分別輸掉10場，如今球季一半未到已8度失守，持續排第15位，距離護級組危險地帶又邁進一大步。 阿仙奴無論人腳班底以至教練團隊也不差，也是上季足總盃冠軍、季初更擊敗利物浦嬴得社區盾，為什麼會淪落到如斯田地？ 一看各項進攻數據指標，立即可知「死因」何在。

近年阿仙奴防線長期積弱，無問題，有奧巴美揚、拿卡錫迪一雙箭頭，「助攻王」奧斯爾加上新加盟的尼高拉斯比比，中前場陣容跟其他強隊相比毫不遜色，後防甩甩漏漏，勝在可以用入球補救。今季前線啞火，再無這支歌仔唱。

先睇三項進攻數據：14輪英超比賽，全隊加起來只有146次射門，20支球隊排第14；當中46次命中目標，20支球隊中排第15；比賽創造出的重大機會（Big chances created）只有14次，也是排第14。

阿仙奴今季進攻數據： 射門146次（全英超第14） 射門命中目標46次（全英超第15） 創造重大機會14次（全英超第14）

這，還是大家熟悉的阿仙奴嗎？

阿仙奴再輸一場，球員垂頭喪氣。（Getty Images）

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從奧巴美揚看創造力缺失

隊長奧巴美揚自從2018年1月加盟阿仙奴以來，腳風一路甚順，直到上季共85次聯賽上陣入54球，場均入球率達0.63球，一直是射手榜前列份子。他今季13次上陣只入3球，入球率跌至0.23。曾經有聲音指出，那是他受季初位置一度由正前鋒移向翼鋒所拖累，可是他其後移回正前鋒，問題依然無大改善。

當然足球是11人運動，不能單以一人作準，只是奧巴美揚作為阿仙奴近年前線最重要一員，他的啞火絕對有重要參考作用。他入不到波，不止是個人以至球隊狀態問題，而是皮球根本難以到達他腳下——這點從創造重大機會次數大跌反映出來。

在雲格領軍年代，創造力一向是阿仙奴強項，創造重大機會次數年年名列前茅。不過由上季開始，槍手在這項數據開始急跌，由2018/19球季的72次（第5位） ，大跌至2019/20的48次（並列第12位）。這段期間，球隊最大變化有兩個：

一、領隊由艾馬利變為阿迪達；

二、奧斯爾上陣時間進一步下跌。

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奧斯爾的重要性

先不論阿迪達麾下的阿仙奴已失去全盛時期的鬥心與血性，他的球隊跟師傅哥迪奧拿一樣強調控球在腳，可惜他的球隊空有控球，缺乏致命傳送。正如在直播室評述的加歷查所言，「愛華頓索性讓阿仙奴控球在腳，情況跟阿仙奴作客熱刺那場一樣——讓阿仙奴控球在腳，然後他們能做什麼？他們什麼也創造不到（They create nothing）」。

下半場頭15分鐘阿仙奴控球率高達82%，可是他們一路未有任何威脅比克福特的射門，直到96分鐘沙卡的射門，愛華頓門將才要出手。

槍手變「無牙老虎」，原因很明顯：中前場創造力不足。前幾年阿仙奴攻擊中場位置曾經人才鼎盛：奧斯爾和韋舒亞兩個10號仔，加上8號仔艾朗藍斯，進攻火力不是問題。奧斯爾先後在德甲、西甲和英超成為助攻王，184次英超上陣攻入33球助攻54次，亦是為球隊創造最多重大機會的球員。如今韋舒亞和藍斯均已離隊，奧斯爾被放入「雪櫃」多時，今季未在任何賽事為阿仙奴上陣。

阿迪達尚可以「捱」多久？（Getty Images）

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阿迪達的堅持

奧斯爾曾對球隊十分重要，阿仙奴2018年初以35萬英鎊周薪跟他續約至2021年夏天。可是雲格離隊、艾馬利上任後他的表現突然大倒退：全季助攻由2017/18的8次跌至2次，創造重大機會由13次大減至3次，場均傳球亦由69.58降至46.58次。艾馬利忍耐了一季，到上季初將奧斯爾初入雪櫃，結果球隊戰績持續低迷下被炒。

阿迪達繼任後，這個循環又重現：一度再次重用奧斯爾，效果未如理想之下，將他放逐到後備席，後期甚至不編他入大軍名單。阿迪達堅持踢433或343陣式，他嫌奧斯爾不夠快，放在翼鋒效果不理想，於是想引入古天奴取而代之，不料巴塞最終不放人，令他如意算盤打不響。買入馬體會中場大將湯馬士柏迪，是他為阿仙奴改革的重要一步，柏迪可以踢6號或8號位，雖可幫助球隊轉守為攻更為順暢，但失去奧斯爾後的損失的創造力卻無法彌補。

奧斯爾近年表現滑落明顯，艾馬利與阿迪達棄用他自有理由，問題是阿仙奴「走吓一個，走吓又一個」之下，此子已是隊中碩果僅存的進攻中場。阿仙奴今季引入韋利安，加上去季買入的比比，阿迪達也許認為踢433或343前線均已「齊章」，可是現實跟他理想相差甚遠，上述數據已反映槍手攻力明顯不達標，阿迪達死撐「球隊已控制戰局,只是不夠運」，不過是自欺欺人。

阿迪達對球隊長遠發展當然自有一番見解，但當買不到心水球員，球隊表現又極不順暢之時，為何不考慮變陣？重新起用奧斯爾，確實不一定會有效果，只是阿仙奴已去到瀕臨護級境地，什麼方法照計也應該試一試。尤其難得買入柏迪，在他掩護之下，奧斯爾說不定仍可以發揮一定效用。當然如果柏迪持續受傷，便的確神仙難救了。

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