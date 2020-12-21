行山｜曾淑雅Jumbo寒冷天氣露小蠻腰　荃灣行到深井上石龍拱打卡

雖然天氣寒冷，但曾淑雅（Jumbo）昨天早上都去了行山，由荃灣起步，經元荃古道，行上石龍拱打卡，與青馬大橋合照，但她之後沒有行入元朗大棠看紅葉，而是轉走清快塘，到深井下山。儘管氣溫只有十幾度，但曾淑雅行山時仍然露出小蠻腰，不少網民都勸她穿多一點。

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曾淑雅昨日（12月20日）在社交網站分享她的行山旅程，登上高474米的石龍拱。從曾淑雅分享的路線圖看，她由荃灣的荃景圍起步，沿港安醫院斜對面的樓級上山，跟住元荃古道的山路，緩緩行上石龍拱。不過，她沒有全程行元荃古道入元朗，而是行往清快塘，到深井下山。曾淑雅這條由荃灣行到深井的路線長約10公里，需時4小時。

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曾淑雅表示，昨日十分寒冷，上山時只有攝氏12度，「幸好有太陽伯伯，山上18度」。不過，從曾淑雅的衣著，看不出昨日那麼寒冷，雖然她穿了一件長袖上衣，但露出小蠻腰。Facebook上的網友都擔心，曾淑雅會不會冷倒，其中有位網民留言：「做妳的肚真淒涼。」亦有一位網民表示：「12度仲穿咁小（少）。」還有一人留言：「小心凍親喎，户外活動要注意保暖呀，但影得妳好上鏡！」

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