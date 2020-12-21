BBC體育頒獎禮｜曼聯拉舒福特善舉再獲表揚　咸美頓再成風雲人物

《BBC》年度體育頒獎禮日前公布得獎名單，英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）憑今年第7度奪得F1世界冠軍，成為風雲人物（Sport Personality of the Year）得獎者，曼聯前鋒拉舒福特就因疫情期間幫助英國低下階層的善舉，獲得評審頒發特別大獎。

效力平治車隊的咸美頓今年第7度奪得世界冠軍，追平「德國車神」舒密加的F1紀錄，更以95次分站冠軍刷新F1最多分站冠軍紀錄，原有紀錄為91次，亦由舒密加保持。

今次為咸美頓2014年後再次奪得風雲人物大獎，接受訪問時謙虛地表示今年其他入圍的運動員都有傑出成就，完全沒有預計自己會得獎。

咸美頓第7度奪得世界冠軍，成為今年《BBC》體育風雲人物。（instagram @lewishamilton）

咸美頓早前再次於F1封王。（Getty Images）

回顧咸美頓前6次世界冠軍：

風雲人物第2的為利物浦隊長佐敦軒達臣，他上季帶領「紅軍」奪得球會30年來首座聯賽冠軍，利物浦亦因去季奪標而得到最佳隊伍獎。第3則為英國女騎師杜苑欣（Hollie Doyle），她今年再度刷新由自己保持的單年女騎師勝出紀錄，亦是今年風雲人物唯一一名女運動員入圍。

由於風雲人物以比賽成就作準則，故曼聯前鋒拉舒福特未有入圍，但評審認同其場外善舉，頒發特別獎嘉勉。

軒達臣代表利物浦接受年度最佳隊伍獎。（instagram @jhenderson）

杜苑欣成為今年唯一一名風雲人物入圍女運動員（網上圖片）

拉舒福特今年在新冠肺炎疫情期間，為英國低下階層兒童在學校停課期間籌款，又兩度向英國政府請願，使英政府改變在學校放假期間停發食物券的決定，其後得到英女王頒發MBE勳銜。

拉舒福特因為場外善舉獲評審頒發特別獎。（instagram @marcusrashford）

這名英格蘭國腳得獎後說：「小時候常有感自己輸在起跑線，就連食飯及去練習都有困難，完全是惡夢。當我長大後，跟自己承諾一定要為下一代改善這個問題。我認為國家應該幫助兒童成長，給他們最好的機會，讓他們完成夢想。」

23歲的拉舒福特指今次得獎，完全是因為母親在困境中仍教導他要做個有品行端正的人，故會將獎座送給她。《BBC》除了頒發特別獎給拉舒福特外，更會為他拍攝紀錄片。

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