【高爾夫球】活士父子檔出戰　11歲小活士捉「老鷹」驚為天人

老虎活士（Tiger Woods）在高爾夫球場的成就無人不曉，虎父無犬子，他的11歲兒子查理早前已經是少年賽的冠軍。 上陣不離父子兵，活士父子在奧蘭多出戰PNC錦標賽，小活士表現並不失禮，最終活士父子兩日打出低標準20杆，總成績以第7名完成賽事。

老虎活士早年在高爾夫球場的成就不用多談，使他成為高球史上最偉大的球手之一。在本月底年滿45歲的活士，獲得出戰PNC錦標賽（PNC Championship）的機會。

PNC錦標賽又名為「PNC父子挑戰賽」，顧名思義，這是一個親子賽事。PGA巡迴賽當中有20個單位可以參加，參賽球手必須是大滿貫或球員錦標賽（The Players Championship）的冠軍得主，活士當然有參賽資格。

活士虎父無犬子 11歲子霸氣贏少年賽 爸爸化身球僮

活士以「父子檔」出戰，機會難得。（Getty Images）

活士與11歲兒子查理合作出戰親子錦標賽，「小活士」首日第3洞即拿下「老鷹」，第二杆即打上洞口附近輕鬆送入洞，「老豆」即時抱住兒子慶祝，事關這是兒子人生中首隻「老鷹」，老虎即化身滿意爸爸。活士父子在首日10個洞打出低標準杆，即使在第15洞拿下「柏忌」（Bogey），結果更以低標準10杆完成首日賽事。

小活士只得11歲，盡得父親的真傳，在高球場上表現亮眼。（Getty Images）

活士父子兩日賽事的精彩片段：

活士父子在次日賽事繼續強勢，再在兩個洞取得「老鷹」，結果同樣以低標準10杆結束18洞，兩日合計低標準20杆，最終在總成績排名第7位，而冠軍則落在湯馬士父子身上，祖斯甸（Justin Thomas）與父親米克（Mike Thomas）以低標準25杆奪冠。

活士父子以低標準20杆，最終以第7位完成。（Getty Images）

「活士仔」僅得11歲，是場上最年輕的球手，查理在今次賽事中，多次展示其揮杆的準繩度，時常將球放在洞口附近，將拿下「小鳥」或「老鷹」打好基礎。另外，活士仔在場上的一舉一動同樣十足父親，尤其是在果嶺等待推杆的時候。

以父親的身份，與兒子合作出賽，當完成36洞後，父子二人相擁共享溫馨一刻，活士直言這是難能可貴的機會，希望與小活士一同爭取勝利，「十分難得以父親身份出戰，與兒子一同出戰，我們希望在今次賽事爭勝，亦是大好機會可以增進與兒子的感情。」

完成36洞，父子二人立即相擁，十分溫馨。（Getty Images）

【活士與兒子溫馨瞬間】（按圖進入）