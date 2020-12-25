【行山】珠峰攀山家吳俊霆挑戰香港100高峰　除夕起步目標3日完成

曾經完攀世界七大洲最高峰的香港攀山家吳俊霆，日前宣布在除夕起步，目標在3日之內登上香港100座最高的山峰，為香港移植運動協會籌款。

本身是物理治療師的吳俊霆在社交網站宣布，他會在除夕（12月31日）上午11時於大嶼山出發，用3日時間，行完香港100座高峰。吳俊霆說：「我會有3日的時間，不眠不休，去完成攀登香港最高的100座山峰。扣除橫越島嶼及山區的車程，總距離仍超過200公里，總攀升約24000米，大概等於連續攀登3次珠峰的高度。」

吳俊霆會在3日內不眠不休，希望行完香港100座最高山峰。（吳俊霆Facebook）

吳俊霆曾經攀過七大洲的最高峰，他希望在3日內行完香港100高峰。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

今年攀山家張志輝及越野跑手黃浩聰都曾經挑戰香港100山，兩人都分別用了超過10日去完成。今次，吳俊霆希望3日內行完，相信他需要不眠不休，通宵達旦，只能在車程時間中短暫休息。

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+ 9 + 9 + 9

吳俊霆曾經攀登世界最高的珠穆朗瑪峰，在2018年成為完攀世界七大洲最高峰的最年輕香港人。他續說：「我希望藉這個挑戰，去體現『平凡人做不平凡事』。雖然不是最快及最有耐力的跑手，亦不知道能否成功，但我相信我超凡的信念，能夠重燃大家心入面的一團火。」

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吳俊霆並非獨自上路，他會跟隊友羅楚健同行，完成這次香港100高峰的挑戰。他最後逆：「即使因為疫症或者種種事情而喪失意志，但請大家跟我一樣重新振作起來，香港人要有信念！」

吳俊霆獲選為「2018十大傑出青年」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

吳俊霆表示要挑戰的香港100高峰：