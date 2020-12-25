【行山】珠峰攀山家吳俊霆挑戰香港100高峰　除夕起步目標3日完成

曾經完攀世界七大洲最高峰的香港攀山家吳俊霆，日前宣布在除夕起步，目標在3日之內登上香港100座最高的山峰，為香港移植運動協會籌款。
本身是物理治療師的吳俊霆在社交網站宣布，他會在除夕（12月31日）上午11時於大嶼山出發，用3日時間，行完香港100座高峰。吳俊霆說：「我會有3日的時間，不眠不休，去完成攀登香港最高的100座山峰。扣除橫越島嶼及山區的車程，總距離仍超過200公里，總攀升約24000米，大概等於連續攀登3次珠峰的高度。」
吳俊霆會在3日內不眠不休，希望行完香港100座最高山峰。（吳俊霆Facebook）
吳俊霆曾經攀過七大洲的最高峰，他希望在3日內行完香港100高峰。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）
今年攀山家張志輝及越野跑手黃浩聰都曾經挑戰香港100山，兩人都分別用了超過10日去完成。今次，吳俊霆希望3日內行完，相信他需要不眠不休，通宵達旦，只能在車程時間中短暫休息。
【在2020年，他們都曾經行完香港100山】
張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：
吳俊霆曾經攀登世界最高的珠穆朗瑪峰，在2018年成為完攀世界七大洲最高峰的最年輕香港人。他續說：「我希望藉這個挑戰，去體現『平凡人做不平凡事』。雖然不是最快及最有耐力的跑手，亦不知道能否成功，但我相信我超凡的信念，能夠重燃大家心入面的一團火。」
【吳俊霆在2017年攀上珠峰】
吳俊霆並非獨自上路，他會跟隊友羅楚健同行，完成這次香港100高峰的挑戰。他最後逆：「即使因為疫症或者種種事情而喪失意志，但請大家跟我一樣重新振作起來，香港人要有信念！」
吳俊霆獲選為「2018十大傑出青年」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）
吳俊霆表示要挑戰的香港100高峰：
大帽山（957米）、鳳凰山（934米）、大東山（869米）、四方山（785米）、禾秧山（771米）、蓮花山（766米）、妙高台（765米）、彌勒山（751米）、二東山（747米）、鴨腳瀝（722米）、三山台（721米）、馬鞍山（702米）、禾塘崗（702米）、牛押山（677米）、燕岩頂（660米）、草山（647米）、黃嶺（639米）、水牛山（606米）、黃牛山（604米）、飛鵝山（602米）、彎曲山（592米）、純陽峰（590米）、吊手岩（589米）、走馬崗（588米）、雞公羅天頂（585米）、象山（585米）、蓮花山（585米）、青山（583米）、蓮花山（579米）、大老山（577米）、牛牯膊（574米）、大刀屻（566米）、鱷魚朝天（559米）、扯旗山（552米）、犁壁山（550米）、觀音山（546米）、東山（544米）、石芽山（540米）、狗牙嶺（539米）、大金鐘（536米）、東洋山（533米）、針山（532米）、柏架山（532米）、薄刀屻（529米）、屏風山（529米）、芙蓉別（514米）、仙姑峰（511米）、花山頭（508米）、九逕山（507米）、轆牛嶺（503米）、奇力山（501米）、獅子山（495米）、西高山（494米）、獅子頭山（493米）、紅花嶺（492米）、靈會山（490米）、紅花寨（489米）、慈雲山（488米）、龜頭嶺（486米）、花山尾 483米）、婆髻山（482米）、石屋山（481米）、北大刀屻（480米）、木魚山（479米）、歌賦山（479米）、石龍拱（474米）、南山（472米）、蚺蛇尖（468米）、大磡森（466米）、老虎頭（465米）、和尚峒（465米）、田夫仔山（461米）、羗山（459米）、筆架山（457米）、岩頭山（452米）、象山（449米）、長屻山（443米）、九龍坑山（440米）、金馬倫山（439米）、雞胸山（437米）、白燕岩（436米）、畢拿山（436米）、觀音山（434米）、紫羅蘭山（433米）、渣甸山（433米）、鷓鴣山（432米）、望后石頂 432米）、深坑瀝 430米）、聶高信山（430米）、中狗牙嶺（428米）、牛耳石山（425米）、小馬山（424米）、吊燈籠（416米）、鹿巢山（414米）、饅頭墩（413米）、枕田山（411米）、牌額山（409米）、大枕蓋（408米）、鹿山（407米）、女婆山（399米）