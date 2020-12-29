【澳網】費達拿千禧後首度缺席　料明年2月底回歸賽場

2021年首個網球大滿貫，澳洲網球公開賽早前宣布延至明年2月初舉行，可惜將不會在墨爾本看見「瑞士天王」費達拿的身影。費達拿的經理人公司及澳網賽會先後確認，「費天王」將不會出戰明年的澳網，連續出戰21年後首度缺陣。

「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）為了延續網球生涯，今年兩度接受膝部手術，放棄2020年球季，全心養傷，希望在2021年回歸賽場。

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費達拿今年兩度接受膝部手術。（資料圖片／Getty Images）

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：

若果康復進度理想的話，費達拿有望在澳網復出，加上澳網押後開賽日子，因為疫情關係而延至明年2月8日開賽，對費達拿在墨爾本回歸甚為有利。費達拿早前曾向傳媒透露康復進度不似預期，是否參賽仍有變數。

可惜，世事不盡如人意，年屆39歲的費達拿，身體狀況大不如前，他的經理人公司發表聲明，表示費達拿將不會出戰明年的澳網。聲明表示即使「費天王」近月的康復進度有莫大進展，惟與比賽狀態仍有一段距離，與團隊商量後，為了走更遠的路，決定不草率復出，所以退出明年的澳網，並預計在2月底回歸賽場。

今年澳網是費達拿最後一個出戰的大滿貫賽事。（資料圖片／Getty Images）

費達拿自2000年起，過往21年從不間斷出戰澳網，今年將會「千禧年」來首度缺陣。澳網賽會其後同樣確認費達拿退賽的消息，賽事總監Craig Tiley稱費達拿對退賽大感失望，他一直視澳網為「快樂的大滿貫」（Happy Slam），並祝願費達拿早日回復狀態，希望在2022年再度看到「費天王」在墨爾本獻技。若果如賽事總監所言，屆時費達拿將以40歲高齡出戰。

膝傷近年困擾費達拿，不少球迷擔心傷患結束費達拿的職業生涯，如今有復出時間表，看來球迷們亦可以舒一口氣。

費達拿今年澳網4強直落3盤不敵祖高域出局。（資料圖片／Getty Images）

費達拿在澳網往績不俗，曾經6度在墨爾本封王，亦是近年他贏過的大滿貫錦標之一。今年初的澳網是費達拿最後一個出戰的大滿貫，「費天王」一口氣殺入4強，可惜不敵祖高域止步，明年未能看見費達拿的身影，今年澳網會否成為費達拿在澳洲的最後一戰？

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

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